Siisl: guida alla registrazione in piattaforma e come funziona

La piattaforma Siisl, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è ufficialmente operativa. Questo innovativo sistema è stato sviluppato dall’INPS ed è entrato in funzione a partire dal 1° settembre. Questa iniziativa è stata istituita sotto l’egida del Ministero del Lavoro e si propone di promuovere itinerari dedicati alla ricerca di impiego e all’accrescimento delle competenze con corsi di formazione. La piattaforma è accessibile a coloro che precedentemente beneficiavano del Reddito di cittadinanza e che sono considerati idonei all’impiego. A partire dal primo gennaio 2024, si apriranno le porte anche ai beneficiari dell’assegno di inclusione. All’interno di Siisl, gli utenti troveranno offerte di lavoro, corsi di formazione, possibilità di svolgere stage, progetti di utilità sociale e altre iniziative di politica attiva per l’occupazione.

La Siisl farà da accompagnamento all’SFL (Supporto alla formazione e al lavoro)

All’erogazione del Supporto alla formazione e al lavoro, un assegno fisso di 350 euro per 12 mesi legato a un percorso di reinserimento lavorativo, verrà associata l’iscrizione alla piattaforma: utilizzandola i beneficiari dell’assegno potranno usufruire di percorsi di orientamento personalizzati, quindi, accedere a offerte di lavoro attinenti. Stessa cosa per i componenti “occupabili” dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione (riservato alle famiglie con minori, disabili, over 60).

Ricordiamo che a partire dalla fine di luglio, l’INPS ha inviato circa 188.000 comunicazioni alle famiglie che avevano beneficiato di sette mensilità del Reddito di cittadinanza nel corso del 2023. L’obiettivo di questa azione – secondo il governo Meloni – è garantire l’effettiva attuazione del decreto, consentendo la creazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione e del SFL, promuovendo percorsi di miglioramento delle competenze e di ricerca attiva di lavoro. La modalità di comunicazione e la politica adottata sono diventati rapidamente il fulcro del dibattito politico nelle ultime settimane.

Come si accede, guida Siisl: necessario SPID, e poi una serie di passaggi

L’accesso alla piattaforma Siisl inizia con la verifica dei requisiti e la presentazione della richiesta di attivazione attraverso il sito dell’INPS. Per poter accedere al portale Siisl, è necessario disporre di SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica italiana). Una volta ottenuto uno di questi, il richiedente può procedere compilando il proprio curriculum vitae e sottoscrivendo il PAD (Patto di Attivazione Digitale). Quest’ultimo comporta la compilazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro), seguita dalla selezione di un CPI (Centro per l’Impiego) e la scelta di almeno tre Agenzie per il Lavoro. Infine, è richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. I richiedenti possono ottenere assistenza dai Patronati o, a partire dal 1° gennaio 2024, dai centri d’assistenza fiscale (CAF).

Alla sottoscrizione del Patto per il Servizio Personalizzato, via al pagamento mensile

I dati verranno automaticamente inviati ai Centri per l’Impiego, oltre alle Agenzie per il Lavoro selezionate, dove il beneficiario dovrà stipulare un Patto per il Servizio Personalizzato e partecipare a un Programma di Politica Attiva. Con l’avvio di qualsiasi iniziativa di politica attiva (tra cui formazione, tirocini, progetti socialmente utili) inizierà anche il pagamento mensile dell’assegno per la durata dell’attività stessa, fino a un massimo di 12 mesi.

Una piattaforma destinata a restare, secondo il Ministro del Lavoro Calderone

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, ha dichiarato durante la presentazione a Roma di Siisl che non ci sarà un limite di risorse disponibili e che la piattaforma sarà attiva e aggiornata costantemente.

