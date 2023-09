Sondaggi elettorali Tecnè, più del 50% non ha fiducia nel governo

Condividi su

In discesa sia il centrodestra che il centrosinistra

Questa settimana secondo i sondaggi elettorali di Tecnè non vi sono buone notizie né per la maggioranza né per l’opposizione di centrosinistra. La prima è vista in calo dello 0,2%, la seconda arretra invece dello 0,3%.

A livello di partiti sia Fratelli d’Italia che Lega perdono un decimale e scendono rispettivamente al 28,4% e all’8,8%, mentre Forza Italia è stabile a un ottimo 10,2%.

Nel centrosinistra il Pd è visto in calo di due decimali, al 20,1%, e +Europa di uno, al 2,4%. Sale solamente Sinistra Italiana/Verdi, ma solo dello 0,1%, al 3,6%.

A sorridere è invece il Movimento 5 Stelle, che anche per Tecné cresce, di tre decimali per la precisione, e arriva al 15,8%. In aumento, di uno 0,1%, anche Azione, al 3,7%, mentre gli ex alleati di Italia Viva lasciano sul terreno lo 0,2% e vanno al 2,4%.

Sono di più, il 4,6% contro il 4,4% precedente, quanti affermano che voterebbero partiti più piccoli, quelli con meno dell’1%.

Sondaggi elettorali Tecné, è parità tra quanti hanno fiducia in Meloni e quanti non ne hanno

Forse ancora più importanti sono i sondaggi elettorali che riguardano la fiducia nel governo e nel Presidente del Consiglio. Quelli che hanno un’opinione negativa dell’esecutivo sono aumentati dello 0,6% in una settimana, non poco, e ora hanno superato la soglia del 50%. I giudizi positivi sono scesi di quattro decimali al 42,4%. Gli indecisi sono invece il 7,4%

Come accade nel caso di Swg va meglio al Presidente del Consiglio, che gode di un gradimento maggiore di quello del proprio governo. Questo raggiunge il 47,6%, ma è in calo dello 0,6% e ora è solo di un decimale superiore alla percentuale di quanti non hanno fiducia in lei, il 47,5%, in crescita del 0,4%.

Insomma, come successo a gran parte dei governi precedenti, soprattutto quelli espressione di una maggioranza politica e non tecnici, è in corso un fisiologico calo della popolarità che per ora non appare però particolarmente grave.

Questi sondaggi sono stati realizzati con metodo Cati-Cawi su un campione di 1.003 soggetti il 7 e l’8 settembre.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it