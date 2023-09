Sondaggi elettorali Tecné, su Lega e Movimento 5 Stelle

Condividi su

Totalmente appaiati quanti appoggiano e quanti hanno sfiducia nella premier Meloni

Forse la rivalità tra Lega e Fratelli d’Italia, di cui tanto si parla, potrebbe effettivamente prendere piede se il trend che i sondaggi elettorali di Tecné vedono dovesse continuare.

L’istituto di sondaggi, infatti, mostra un calo per il primo partito, che scende di due decimali al 28,2%, e invece un aumento, sempre dello 0,2%, per quello di Matteo Salvini, ora al 9%.

Tecné come sempre si distingue dagli altri istituti per l’ottimo risultato che attribuisce a Forza Italia, ben il 10,1%. Nel complesso il centrodestra arriva al 77,3%.

All’opposizione, invece, è il momento del recupero per il Movimento 5 Stelle, che sale dello 0,3% e val al 16,1%, mentre il Pd scende della stessa cifra e scivola sotto il 20%, al 19,8%.

Tra i partiti più piccoli crescono di un decimale sia Azione, al 3,8%, che +Europa, al 2,5%, mentre Sinistra Italiana e Verdi scendono dal 3,6% al 3,5% e Italia Viva perde due decimali e oggi è al 2,2%.

In ascesa, al 3,8%, i partiti sotto l’1%

Sondaggi elettorali Tecné, i dati sulla fiducia

Come ogni settimana Tecné nei propri sondaggi elettorali ha inserito anche i dati sulla fiducia degli italiani nel governo e nel Presidente del Consiglio. Continua a scendere quella verso l’esecutivo, ora ad avere un’opinione positivo di esso è solo il 42,1%, lo 0,3% in meno di una settimana fa. Aumentano al 50,4%, invece, quanti ne hanno uno negativo. Gli indecisi crescono al 7,5%

Verso Giorgia Meloni gli italiani sono più indulgenti. Sono esattamente alla pari, al 47,3%, coloro che affermano di avere fiducia in lei, e quelli che non ne hanno. Entrambi risultano in diminuzione, dello 0,3% i favorevoli e dello 0,2% gli sfavorevoli.

A crescere, di mezzo punto, sono solamente gli indecisi.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati il 14 settembre su 603 persone con metodo Cati-Cawi

