Anticipazioni Un posto al sole 5 ottobre: la rivelazione di Marina

Nell’episodio di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 5 ottobre 2023 alle 20.50, Ida sarà determinata a fuggire, influenzata dalle parole di Lara, che le consiglia di non fidarsi né di Marina né di Roberto. Lara vuole convincere Ida a lasciare Palazzo Palladini e Napoli, ma Marina decide di intervenire. Ecco cosa succederà nella puntata di stasera.

QUI, puoi trovare tutte le anticipazioni della settimana dal 2 al 6 ottobre 2023

Nel prossimo episodio di Un posto al sole, Marina rivela un passato doloroso

Marina rivela a Ida un doloroso episodio del suo passato. Questa confessione toccante ha lo scopo di cambiare la mente di Ida e convincerla a rimanere con loro. La decisione di Marina potrebbe avere un impatto cruciale sulla vita di Ida e sulla sua futura relazione con Tommy.

Nunzio affronta Rossella

Nel frattempo, Nunzio, dopo una notte di eccessi, decide di affrontare Rossella. Il Cammarota cerca di scusarsi con lei per il suo comportamento passato. L’incontro tra i due potrebbe avere sviluppi inaspettati, e i telespettatori rimarranno col fiato sospeso per scoprire come si evolverà questa situazione.

Guido e il dolore del passato

Guido è profondamente toccato dal modo in cui Bice tratta suo figlio Gerry. La freddezza di Bice verso Gerry fa riemergere in Guido ricordi traumatici del suo passato, un dolore che Mariella non riesce a comprendere completamente. La situazione metterà alla prova il loro rapporto e potrebbe portare a importanti sviluppi nella trama.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

