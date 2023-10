Condividi su

Siisl: la piattaforma del Governo per trovare lavoro. Da quando? (aggiornamento 21 Ottobre)

Siisl: la piattaforma per chi prende i sostegni post RdC. Siisl: in arrivo il Sistema Informativo per l’Inclusione sociale e Lavorativa. Appunto, il Siisl: lo strumento sta per essere lanciato dal Ministero del Lavoro: verrà associato all’erogazione dei sostegni economici che sostituiranno il Reddito di Cittadinanza con lo scopo di aiutare i percettori a trovare un’occupazione. Ecco cosa si sa al momento.

Siisl: arriva la piattaforma del Governo per trovare lavoro

Il Siisl, l’acronimo sta per Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Si tratta di un nuovo strumento che il Ministero del Lavoro lancerà tra poche settimane: dovrebbe favorire l’acquisizione di competenze e la ricerca attiva di un’occupazione per tutti coloro che percepiranno i sostegni economici che andranno a sostituire il Reddito di Cittadinanza.

Nello specifico, all’erogazione del Supporto alla formazione e al lavoro, un assegno fisso di 350 euro per 12 mesi legato a un percorso di reinserimento lavorativo, verrà associata l’iscrizione alla piattaforma: utilizzandola i beneficiari dell’assegno potranno usufruire di percorsi di orientamento personalizzati, quindi, accedere a offerte di lavoro attinenti. Stessa cosa per i componenti “occupabili” dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione (riservato alle famiglie con minori, disabili, over 60).

Quando sarà pronta?

La Siisl, almeno da quanto assicura il Governo, dovrebbe debuttare parallelamente al Sostegno alla formazione e al lavoro. In pratica, a settembre (per l’Assegno di inclusione si dovrà aspettare gennaio 2024) esordirà il meccanismo di welfare post Reddito di cittadinanza.

Ci si iscrive alla piattaforma, sottoscrivendo un parto patto di attivazione digitale dopo aver consegnato la Did (Certificato di “disponibilità al lavoro”) presso un Centro per l’Impiego se si è “occupabili”. A quel punto si potranno consultare le possibilità di tirocini, corsi, progetti di utilità sociale (oltre che le proposte di lavoro). Solo in tal modo si potrà accedere all’erogazione del sostegno: sulla stessa piattaforma si potranno consultare le informazioni sullo stato dei pagamenti così come sull’appuntamento con cui si procederà alla presa in carico da parte dei servizi sociali per chi percepisce l’Assegno di Inclusione.

