Ultime notizie Rc Auto 2023: autunno di aumenti in vista. Di quanto crescerà? (aggiornamento 21 Ottobre)

Rc auto 2023: anche i prodotti assicurativi tra quelli che potrebbero subire dei rincari in autunno. Rc Auto 2023: le assicurazioni, non solo quelle per auto e moto, tra i prodotti destinati a subire dei rincari nel corso dell’autunno ormai alle porte, proprio come beni alimentari, cartoleria e naturalmente, carburanti ed energia tanto per fare alcuni esempi. Una panoramica sulla crescita dei costi legati alle polizze.

Rc Auto 2023: autunno di aumenti in vista. Di quanto crescerà?

Rc Auto 2023: Le assicurazioni, non solo quelle per auto e moto, veicoli in generale, tra i prodotti destinati a subire dei rincari nel corso dei prossimi mesi. Proprio come beni alimentari e tutto ciò che è possibile trovare nel carrello della spesa, bollette dell’elettricità e gas, rifornimento di benzina e diesel, anche Rc auto e moto così come gli altri tipi di prodotti assicurativi subiranno un netto aumento del costo. Capitolo Polizze per auto e moto: nei primi 6 mesi dell’anno un premio mediamente ha toccato i 374 euro.

Un’impennata di quasi il 6% rispetto al 2022 considerando i prezzi medi fino a giugno 2023: pare sia determinata in particolare dall’aumento dei costi di riparazione in virtù dell’inflazione ora che i sinistri si avvicinano ai livelli pre-pandemia. Da precisare a tal proposito che nonostante i rincari i prezzi sono comunque ben inferiori al 2019, cioè prima del Covid, quando un Rc aveva raggiunto i 405 euro. Passando a motocicli e ciclomotori, gli aumenti rispetto al 2022 si attestano in media rispettettivamente a 215 euro (+3,4%) e 147 euro (+5,7%).

Detto ciò, il trend rialzista appare in consolidamento anche sul versante delle assicurazioni che coprono i danni agli immobili. Qui addirittura si parla di oltre il 9% – considerando i dati fino a luglio – rispetto all’anno scorso.

Dove si paga di più in Italia?

Rc Auto 2023: gli aumenti del costo delle assicurazioni per i veicoli hanno colpito tutta Italia. D’altra parte, sono Roma, Cagliari e Milano a registrare le percentuali di rincaro più alte: 9.4%, 8,1%, 8,0%. Inoltre, interessante notare la differenza di prezzo tra Nord e Sud dello Stivale. Il differenziale, in calo di quasi un punto in confronto allo scorso anno, tra Napoli e Aosta è attualmente di circa 248 euro.

