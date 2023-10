Condividi su

Ultime notizie Btp valore 2024: pagamento cedole. Calendario e rendimenti (aggiornamento 21 Ottobre)

Btp valore 2024: rendimenti e pagamento cedole. Una panoramica. Btp valore 2024: venerdì 6 ottobre si è chiusa la fase di collocamento dei titoli di Stato dedicati al mercato retail. Rispetto all’emissione del giugno scorso, gli investitori potranno contare su rendimenti più alti oltre che a tempistiche di pagamento delle cedole più brevi. Una panoramica veloce sull’argomento.

Btp valore 2024: quanto rendono i titoli di Stato?

Btp valore 2024: si è chiuso il collocamento dei titoli di Stato dedicati appositamente al mercato retail ovvero agli investitori individuali, leggi piccoli risparmiatori (si partiva da una base di mille euro). Rispetto all’emissione del giugno scorso è stato registrato un livello leggermente inferiore di vendite (642mila contro 655mila), d’altra parte, chi ha scelto di acquistare il prodotto potrà contare su rendimenti un po’ più alti in confronto quattro mesi fa (da considerare, però, la maggiore durata dell’investimento: non quattro ma cinque anni).

Infatti, se la prima emissione prevedeva il 3,25% per i primi due anni di investimento e il 4% per il terzo e il quarto anno, l’ultima ha confermato dei rendimenti pari al 4,10% per i primi tre anni e del 4,50% per i restanti due. Confermato, invece, il cosiddetto “premio fedeltà” – fissato allo 0,5% – che scatterà per gli investitori che porteranno a termine l’investimento, cioè che manterranno il capitale investito fino al termine stabilito, appunto, di 5 anni.

Pagamento cedole. Quando cade?

Btp valore 2024: un altro vantaggio su cui potranno contare gli investitori che hanno acquistato la seconda emissione dei titoli di Stato un calendario di pagamento cedole più breve. Per quelle relative ai titoli collocati a giugno cadeva ogni 6 mesi mentre per la seconda emissione dei Btp valore è stato previsto un versamento trimestrale. Dunque, considerando che gli interessi matureranno a partire dal 10 ottobre 2023, si riceverà la cedola il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno (o il lunedì successivo, naturalmente, se tali date cadranno in un giorno non bancabile).

