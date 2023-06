Condividi su

Btp valore 2023: continuano i collocamenti dei Titoli di Stato pensato per incontrare le esigenze dei piccoli investitori. Saranno sul mercato fino al 9 giugno: come si sottoscrivono? Una panoramica veloce sulla procedura da seguire.

Emissioni dei Titoli di Stato fino al 9 giugno

Btp valore 2023: al terzo giorno di collocamento delle obbligazioni si registra una domanda pari a oltre 11,5 miliardi di euro. Dunque, continuano con successo le emissioni dei Titoli di Stato pensati in particolare per i piccoli investitori. Come ha precisato il Ministero di Economia e Finanza si tratta del primo strumento “dedicato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail)”. In pratica, i Btp valore danno la possibilità alle famiglie italiane di investire i propri risparmi di fatto senza correre rischi e, anzi, con la sicurezza di un guadagno. Inoltre, a parte le cedole progressive, è prevista l’erogazione di un premio fedeltà per chi mantiene il titolo fino alla scadenza prevista tra 4 anni.

Scendendo nel dettaglio delle cifre: per il primo e il secondo anno è previsto un tasso minimo garantito del 3,25%, per il terzo e il quarto anno la cedola minima garantita è fissata invece al 4%. Quindi, per chi detiene il Btp fino alla scadenza arriverà anche un premio extra finale pari allo 0,5% del capitale investito. Altro vantaggio per i risparmiatori che investono nel prodotto la tassazione agevolata sul rendimento pari al 12,5% con esenzione dal versamento di imposte per quanto riguarda il premio fedeltà (esentasse anche l’eventuale successione).

Btp valore 2023: come si sottoscrive il titolo? Info utili

Come si sottoscrive il Btp valore? Non è previsto un tetto minimo per l’investimento, il taglio minimo è di 1.000 euro (cifra su cui non peserà alcun costo di commissione). La procedura di sottoscrizione, semplificata rispetto allo standard delle aste per strumenti analoghi, potrà essere svolta attraverso il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading a prescindere dall’istituto bancario. Ci si potrà anche rivolgere a un intermediario rivolgendosi alla propria banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli.

