Caro prezzi: autunno in salita per le famiglie. Quanto peserà? (aggiornamento 22 OTTOBRE)

Caro prezzi: +1600 euro in più a famiglia tra settembre e dicembre rispetto al 2022. Autunno e inverno in salita per le famiglie italiane che, senza un interventi da parte del Governo Meloni, potrebbero subire un ulteriore salasso stando alle associazioni dei consumatori. Quanto peserà il caro prezzi nei prossimi mesi? Le voci più a rischio aumenti alimentari, scuola, auto e, naturalmente, mutuo.

Caro prezzi: si prepara un autunno decisamente “caldo” secondo le associazioni dei consumatori (non che l’inverno si annunci migliore da questo punto di vista). Da settembre a dicembre, infatti, le famiglie italiane potrebbero arrivare a spendere mediamente circa 1.600 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In cima alle voci di spesa che registreranno l’incremento di prezzo maggiore i generi alimentari, seguiti dal materiale scolastico. Aumenti da capogiro anche peri costi relativi all’auto (carburanti e assicurazione) e, naturalmente, ai mutui.

Alimentari, Scuola, Auto, Mutui: cosa aumenterà di più

Caro prezzi: le associazioni dei consumatori, rilevando che il prezzo degli stessi è già aumentato di quasi l’11% rispetto all’anno scorso, stimano che – se dovesse mantenersi l’attuale trend – le famiglie italiane potrebbero arrivare a spendere, rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso, 205 euro in più per i generi alimentari tra settembre e dicembre 2023. D’altra parte, se entrasse a regime il programma di calmierazione dei prezzi progettato dal Governo tale esborso potrebbe ridursi di più o meno 150 euro. Rincari anche sul fronte spese per la scuola: queste subiranno un incremento dei prezzi di oltre il 9%.

Almeno 50 euro in più rispetto al 2022 per il corredo formato da zaino, astuccio, cancelleria etc… altri 45 euro in più per i libri ti testo: in pratica, si spenderanno circa 95 euro in più per ogni studente. Poi il triste capitolo dei costi relativi all’auto: dal lato carburanti – sempre a meno che non si inverta l’attuale traiettoria – almeno 100 euro in più rispetto al quadrimestre settembre/dicembre 2022; dal lato assicurazioni, invece, da sottolineare come il prezzo medio di una Rc auto potrebbe aggirarsi intorno ai 374 euro. Infine, altro tasto dolente, quello dei mutui: rispetto al periodo settembre/dicembre 2022 – considerando plausibile un ulteriore aumento di 25 punti base degli interessi da parte della Bce – si arriveranno a spendere in media 1.170 euro in più.

