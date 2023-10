Terra Amara anticipazioni 26 ottobre 2023: l’invito di Zuleyha

Condividi su

Terra Amara Anticipazioni: 26 ottobre 2023

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca “Terra Amara,” in onda su Canale 5, possiamo anticipare gli eventi della puntata del 26 ottobre 2023, alle 14.10. Preparatevi per momenti di tensione e rivelazioni sorprendenti!

Qui le anticipazioni di tutta la settimana

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha invita Umit a cena!

Zuleyha era preoccupata per la salute di Sevda, che aveva accusato un forte dolore al petto e al braccio. Pertanto, ha deciso di accompagnarla immediatamente in ospedale. Mentre era lì, Umit si è offerta di visitare personalmente la cantante per ringraziarla e darle il benvenuto a Cukurova. Alla fine, Zuleyha ha invitato il primario a cena nella villa, esprimendo gratitudine. Nonostante Demir fosse imbarazzato, ha accettato l’invito con un sorriso.

Sevda sospetta una relazione tra Demir e Umit!

La situazione si fa sempre più complicata quando Demir scopre che l’ospite misterioso che Umit ha invitato a cena è proprio lei, la sua amante. Il giovane è in imbarazzo ma cerca disperatamente di nascondere la sua relazione, temendo che la moglie e Sevda possano sospettare qualcosa. Tuttavia, Sevda inizia a notare le occhiate sospette tra i due, suscitando i suoi sospetti.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret si trova nei guai!

Mentre Sevda inizia a sospettare che Demir e Umit abbiano una relazione, Fikret decide di compiere un’azione rischiosa. Si reca di nascosto al caseificio degli Yaman con l’intento di sabotare il loro affare. Tuttavia, il giovane potrebbe essere in grave pericolo poiché qualcuno sta per scoprirlo!

Come seguire Terra Amara? Dove vedere Terra Amara in diretta tv o in streaming gratis

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdere nemmeno un momento di Terra Amara, c’è un’opzione imperdibile: Mediaset Infinity. Qui potrete non solo vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda, in modo da non perdervi nemmeno un episodio delle avventure di Zuleyha e della famiglia Yaman.

Non perdete neanche un episodio di Terra Amara in onda su Canale 5 alle 14:10, per emozioni, intrighi e colpi di scena. E continuate a seguirla su Mediaset Infinity per recuperare gli episodi passati!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it