Scopriamo tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera turca Terra Amara, diventata un vero e proprio fenomeno globale

Condividi su

Ultime notizie Tutte le anticipazioni Terra Amara, settimana dal 23-28 ottobre 2023 (aggiornamento 26 Ottobre)

Tutte le anticipazioni della settimana per la soap opera terra amara Sei pronte per scoprire cosa accadrà durante le puntate della soap opera turca “Terra Amara,” in onda dal 23 al 28 ottobre 2023 su Canale 5 alle 14.10? Ecco un riassunto delle emozionanti anticipazioni per la settimana.

Anticipazioni Terra Amara settimana dal 23-28 ottobre 2023, cosa succede dopo la morte di Behice

Puntata di Lunedì 23 ottobre 2023. Inizia la settimana con Mujgan ancora sconvolta dalla scoperta che Behice è l’assassina di Hunkar, e dalla notizia del suo suicidio. Fekeli e Fikret cercano di consolarla, con quest’ultimo che decide persino di accompagnarla a Istanbul per il funerale della zia. Nel frattempo, Demir organizza una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente Zuleyha per aver inchiodato Behice. Tuttavia, riceve un regalo da Umit, ma con l’inganno della sua segretaria, fa credere che il regalo sia da parte del signor Gazanfer.

Puntata di Martedì 24 ottobre 2023. Mujgan, per evitare pettegolezzi a Cukurova dovuti al suo legame con Behice, decide di trasferirsi a Istanbul. Tuttavia, scopre che la notizia dei crimini di Behice si è già diffusa in città. Fikret cerca di confortarla e offrirle il suo sostegno in questo momento difficile.

Anticipazioni Terra Amara, nella puntata di Mercoledì 25 ottobre 2023, Sevda finisce in ospedale

Sevda accusa un dolore al petto e al braccio, e Zuleyha la accompagna in ospedale. Umit propone di visitare personalmente la cantante per ringraziarla e la invita a cena. Nel frattempo, Fekeli cerca di rassicurare Mujgan, ancora tormentata dai sensi di colpa per le azioni di Behice, assicurandole che lui sarà al suo fianco.

Puntata di Giovedì 26 ottobre 2023. Demir scopre che Zuleyha ha invitato Umit a cena e cerca di nascondere la sua gelosia. Tuttavia, Sevda intuisce qualcosa e minaccia Zuleyha. Nel frattempo, Fikret fa una visita segreta al caseificio degli Yaman con l’intenzione di sabotare il loro affare. Qualcuno sta per scoprire il suo piano.

Puntata di Venerdì 27 ottobre 2023. Fekeli sorprende Fikret mentre cerca di sabotare il caseificio degli Yaman. L’uomo interroga il nipote e scopre la verità: Fikret rivela di non essere figlio di Musa, ma il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Inoltre, dichiara di essere a Cukurova per vendicarsi di Demir.

Nell’ultima puntata della settimana di Terra Amara (Sabato 28 ottobre 2023), Umit e Mujgan provano a riavvicinarsi

Sevda trova una lettera anonima indirizzata a Demir che rivela i segreti di Adnan Yaman senior, compresi i suoi rapporti con una donna sposata e un figlio illegittimo. Demir decide di denunciare pubblicamente le accuse anonime contro suo padre. Nel frattempo, Saniye, Gaffur, Gulten e Nur cercano di riappacificare Fadik e Rasit. Umit e Mujgan cercano di superare le loro divergenze durante una cena e scoprono di avere molto in comune. Zuleyha sembra preoccupata per la reputazione della famiglia Yaman e inizia a indagare sulla lettera anonima.

Rimanete sintonizzate su Canale 5 per non perdere nessun colpo di scena in questa emozionante settimana di “Terra Amara”!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it