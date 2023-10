Condividi su

Un posto al sole anticipazioni 30/10: la resa dei conti è vicina

Tutte le anticipazioni dell’appuntamento di stasera 30 ottobre per la soap opera Un Posto al Sole che ci regalerà un’altra settimana intrigante e piena di colpi di scena.

Lara provoca Marina e Roberto: si avvicina la resa dei conti

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 30 ottobre, Lara non ha alcuna intenzione di lasciare in pace Marina e Roberto. La Martinelli è determinata a mettere i bastoni tra le ruote ai Ferri, ma le cose potrebbero non andare come sperato per lei. Nonostante Marina abbia accettato di non portare avanti il suo piano di vendetta contro Lara, la manager è convinta che la malvagia bionda cercherà comunque di vendicarsi, sia che sia in prigione o meno. Lara cercherà di provocare Roberto e Marina nel modo più subdolo possibile, in vista del battesimo di Tommy. Tuttavia, i risultati potrebbero sorprendere.

¡Lara nei guai? Nel frattempo, il pediatra che aveva curato Tommy inizia a sospettare che Lara sia responsabile dei malori del bambino dopo aver letto un articolo sulla Martinelli. Il dottor Correale comincia a pensare che qualcosa non quadri e inizia ad avere seri dubbi sulla donna. Molto presto si metterà in contatto con Roberto per rivelargli un segreto sensazionale riguardo a suo figlio: il medico confesserà di essere certo che Tommy sia stato avvelenato. Lara potrebbe avere i giorni contati?

Halloween di gelosia a Palazzo Palladini Intanto, Antonio ha organizzato una festa di Halloween a Palazzo Palladini per tutti i bambini. Tuttavia, l’occasione diventa un momento di forte gelosia per Rosa, che ancora soffre per il suo ascendente su Damiano. La festa potrebbe portare alla luce le tensioni tra Rosa e Viola. Come si risolveranno le cose tra loro? Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprirlo.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

