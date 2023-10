Condividi su



Carlo Gaiano e quelle ricette alla portata di tutti

Carlo Gaiano, il celebre foodblogger originario di Baronissi (in provincia di Salerno), festeggia un notevole traguardo: ha raggiunto i 2 milioni di followers sui social media. Ciò che iniziò come un piccolo canale YouTube all’inizio del 2016 si è evoluto nel corso degli anni, grazie anche agli altri canali social, fino a creare una vasta community di appassionati.

La semplicità come parola d’ordine

Con uno stile discreto e genuino, Carlo Gaiano è un vero appassionato di cucina e da quasi otto anni, con entusiasmo, ha aiutato chiunque avesse bisogno di idee veloci e pratiche per i pasti. La sua filosofia si riassume in una parola: semplicità. Le sue ricette sono autentiche, casalinghe, eppure prive di eccessi, adatte a studenti, genitori impegnati o chiunque cerchi un pasto veloce, ma al tempo stesso gustoso e appetitoso.

La filosofia culinaria di Carlo Gaiano: “ma non chiamatemi chef”

Le sue creazioni culinarie si basano su tradizioni casalinghe che semplificano la vita in cucina. Carlo Gaiano ci tiene a sottolineare che non è uno chef, ma un appassionato che condivide la sua conoscenza con la community attraverso consigli, ricette e trucchi. Le sue ricette sono pensate per chi è alle prime armi, utilizzano ingredienti di stagione e mantengono al minimo le lavorazioni. Nell’epoca frenetica in cui viviamo, tutti cercano piatti deliziosi e veloci da preparare. Carlo Gaiano si dedica a chi torna tardi a casa la sera, alle mamme, ai single, agli studenti e ai papà che vogliono imparare a cucinare gustosi piatti, ma sempre con un occhio di riguardo per la semplicità. Per i suoi follower, è come aprire le porte della sua cucina e condividere una passione comune per il cibo.

E ora, il traguardo dei 2 milioni di followers totali

Oltre alla cucina, Carlo Gaiano è un appassionato della tecnologia, realizzando video in collaborazione con sua moglie dietro le quinte. Ha sperimentato con successo vari canali social e i suoi numeri sono impressionanti: conta oltre 300.000 follower su YouTube, quasi 1 milione su Facebook, oltre 400.000 su Instagram e quasi 300.000 su TikTok, con una crescita costante.

