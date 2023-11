Sondaggi politici Demos, scende la fiducia nel Papa ma rimane alta, al 64%

Condividi su

Quella verso la Chiesa, invece, è al minimo, al 34%

Non è positivo per la Chiesa cattolica l’andamento del sentiment degli italiani verso di essa. Secondo i sondaggi politici di Demos perde gradualmente consenso, e nel 2023 vi è stata una discesa molto significativa che l’ha portata a un record negativo. Solo il 34% degli intervistati ha molta o moltissima fiducia in essa, il 7% in meno che nel 2022 e il 10% in meno che due anni fa. Si tratta di un dato più negativo di quello del 2018 e 2019, quando era stato toccato il minimo precedente, del 38%, prima di una provvisoria risalita.

Persino durante il pontificato di Benedetto XVI non si era arrivati a questi livelli, e men che meno durante quello di Giovanni Paolo II.

Molto diversi sono i dati su Papa Francesco, che gode del favore del 64% degli italiani, molto più del 51% di Ratzinger nel 2009. Tuttavia anche nel suo caso vi è una riduzione, dopo tre anni di leggera risalita, non aveva mai ispirato così poca fiducia, ed è lontano l’88% di inizio pontificato.

Come è facile immaginare ad avere più fiducia in Chiesa e Pontefice sono soprattutto coloro che vanno a Messa tutte le settimane: vero la prima raggiunge l’80% e verso il secondo l’89%. Tra i saltuari il favore verso la Chiesa crolla al 34%, mentre quello verso Bergoglio rimane alto, al 72%.

Tra i non praticanti poi scendono molto entrambi, la fiducia nel Papa è al 35% e nella Chiesa solo al 6%

Sondaggi politici Demos, gli elettori di Forza Italia apprezzano di più Bergoglio

Anche l’età è un fattore importante in questo ambito. La Chiesa e il Papa raccolgono il massimo del consenso, rispettivamente il 54% e l’86%, tra chi ha 65 anni o più. Questi numeri scendono al 38% e al 69% tra chi ne ha tra 55 e 64 e al 28% e al 65% tra chi ha tra 45 e 54 anni.

Sotto i 45 anni, tra 30 e 44, secondo questi sondaggi politici a perdere punti è solo il Papa, che scende al 44%, mentre la fiducia nella Chiesa è al 29%, ma cala ancora, al 20%, tra i più giovani, tra 18 e 29 anni. Tra questi il Papa mantiene invece un buon 45%.

Interessante è il confronto in base al partito votato. Bergoglio raccoglie più consenso della media tra chi vota Forza Italia, 92%, Pd, 78%, M5S, 71%, Fratelli d’Italia, 68%, mentre scende al 53% tra i leghisti, alcuni dei quali evidentemente non gradiscono tutte le posizioni, per esempio sull’immigrazione.

Gli elettori della Lega, invece, hanno più fiducia della media verso la Chiesa, che tra essi arriva al 38%, ma sale al 43% tra chi vota Fratelli d’Italia mentre è sotto al 30% tra gli altri maggiori partiti.

Questi sondaggi politici di Demos sono stati realizzati tra il 18 e il 20 settembre con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.010 soggetti

