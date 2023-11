Condividi su

Anticipazioni Beautiful 13-18 novembre, tutti gli sviluppi

Ecco cosa ci riserva Beautiful nelle puntate in onda dal 13 al 18 novembre 2023.

Anticipazioni Beautiful 13-18 novembre, tutti gli sviluppi. Sheila è viva!

Puntata in onda Lunedì 13 novembre 2023. Finn e Steffy si godono la loro rinnovata unione con una notte romantica. Nel frattempo, Ridge condivide con Quinn, Carter e Zende la falsa notizia della morte di Sheila, portando gioia a tutti. Tuttavia, Sheila è viva e si nasconde da Deacon, chiedendogli protezione. La situazione diventa complicata quando l’agente di sorveglianza di Deacon bussa alla porta.

Puntata in onda Martedì 14 novembre 2023. Sheila prega Deacon di nasconderla ancora, ma lui ritiene che sia troppo pericoloso. Hope confida a Brooke le sue preoccupazioni su Douglas e teme che il trasferimento a casa di Eric possa destabilizzare il bambino. Mentre Eric e Donna accolgono i nipoti nella loro villa, Ridge affronta le preoccupazioni di Hope. Brooke, sospettosa delle intenzioni di Taylor, decide di confrontarsi con lei, scatenando una lite tra le due.

Puntata in onda Mercoledì 15 novembre 2023. Brooke accusa Taylor di utilizzare la situazione di Douglas per separarla da Ridge. La disputa tra Hope e Thomas continua, con la Logan preoccupata degli effetti sulla vita del bambino. Nel frattempo, Sheila prega Deacon di aiutarla, promettendogli una cospicua somma di denaro. Nonostante le promesse di Sheila, Deacon si trova in una situazione difficile, incapace di allontanarla.

Puntata in onda Giovedì 16 novembre 2023. La famiglia Forrester festeggia il ritorno di Finn, ma Brooke e Liam non sono invitati. Brooke sospetta che Steffy e Taylor stiano cercando di escluderla. Convinta che le stiano usando Douglas per separarla da Ridge, Brooke sente che la sua famiglia la sta allontanando.

Puntata in onda Venerdì 17 novembre 2023. Hope cerca di evitare una guerra tra i Forrester e le Logan riguardo a Douglas. Taylor insiste sul fatto che il bambino debba vivere con suo padre. Mentre la famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno di Finn, Sheila rimane in agguato. Lei è ancora nascosta da Deacon, che cerca di mantenerla lontana.

Puntata in onda Sabato 18 novembre 2023. Brooke si sente isolata e avverte Hope di non essere indulgente con la famiglia Forrester. Hope, infastidita dalla situazione, cerca consigli da Deacon. La tensione tra le due fazioni cresce mentre la trama si complica.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

