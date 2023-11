Condividi su

Anticipazioni Beautiful 16/11: Deacon rischia grosso!

Tra le mura delle industrie Forrester, Beautiful si dipana come un caleidoscopio di intrighi e amore. In questa saga senza tempo, le relazioni si scontrano, si fondono e si rompono, mentre i personaggi lottano con il destino e le scelte che li definiscono. La serie ci trasporta in un universo glamour dove il potere si gioca tanto tra le sartorie quanto nei cuori. Ecco cosa accadrà nella puntata del 16 novembre 2023

Anticipazioni Beautiful 6/11: Deacon rischia grosso con la sua guardia

Deacon si trova in una situazione difficile quando il suo sorvegliante, Jordan, fa visita a casa sua per controllare il rispetto della libertà vigilata. Spaventato dall’arrivo del sorvegliante, Deacon deve cercare di nascondere la presenza di Sheila, che si trova ancora nella sua abitazione. Mentre cerca di far credere che tutto sia normale, Deacon si troverà ad affrontare una situazione sempre più pericolosa.

Beautiful Anticipazioni: Deacon deve mentire per evitare guai

Jordan, il sorvegliante di Deacon, percepisce la tensione e la paura nel comportamento del barista. Deacon, per evitare guai e sospetti, mente sostenendo di aver passato una notte alcolica. Tuttavia, un rumore proveniente dal bagno, dove Sheila si è nascosta, rischia di compromettere tutto. La situazione si fa sempre più intricata quando Jordan inizia ad indagare ulteriormente, e Deacon deve cercare di gestire la situazione con astuzia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope affronta Thomas

Brooke ha dichiarato guerra a Thomas e Ridge, mentre Hope è determinata a proteggere il benessere di Douglas. Temendo che i cambiamenti proposti da Thomas possano sconvolgere il bambino, Hope cerca di organizzare un piano con l’aiuto di Brooke. Nel frattempo, Thomas, ignaro dell’inganno di Hope, si reca da lei per passare del tempo con Douglas, ma scopre che il bambino è fuori a giocare. Hope rivela la sua intenzione di ostacolarlo, mettendo in discussione il suo progetto di riunire la famiglia.

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

