Un posto al sole anticipazioni 17 novembre: Alberto è spietato!

Ecco cosa aspettarci nella prossima emozionante puntata di Un Posto al Sole, in onda giovedì 17 novembre alle 20.50 su Rai3. Alberto, scoprendo Clara in compagnia di Eduardo, non tratterà la situazione con leggerezza. La sua reazione sarà un concentrato di rabbia e delusione, dando inizio a una vendetta senza esclusione di colpi nei confronti della Curcio. Nel frattempo, Raffaele cercherà di allontanare Renato proponendogli un’attività salutare, mentre Marina e Roberto festeggeranno i successi del loro piano contro Lara.

Alberto e la Vendetta contro Clara

La presenza di Eduardo nella vita di Clara diventa motivo di scontro. Alberto, già sconvolto dalla fuga del criminale, non potrà tollerare che la sua ex stia fornendo asilo a un fuggitivo. La decisione di Alberto sarà spietata, e la Curcio dovrà affrontare le conseguenze di aver aiutato Eduardo. L’avvocato Palladini sarà determinato a far pagare a Clara il prezzo della sua scelta, mettendo in serio pericolo il tranquillo ambiente in cui vive suo figlio.

Raffaele, Renato e il Piano Salutare

La presenza continua di Renato ha iniziato a infastidire Raffaele, che vorrebbe liberarsi dell’amico senza ferirne i sentimenti. Con astuzia, Giordano escogiterà un piano per distogliere Renato. Gli proporrà un’attività salutare, sia per la mente che per il corpo, cercando così di allontanarlo senza offendere i suoi sentimenti. Sarà interessante scoprire quale attività salutare il Giordano abbia in mente per il suo amico.

Marina e Roberto, Successi e Malefici

Il piano malefico di Marina e Roberto sta dando i suoi frutti. I coniugi, entusiasti dei primi successi, vedono Lara sempre più isolata e malvista dalle altre detenute. La Martinelli, ormai bersaglio di attenzioni negative, dovrà affrontare una realtà carica di ostilità. Marina e Roberto, soddisfatti dell’efficacia delle loro azioni, si godono il trionfo del loro piano contro Lara.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

