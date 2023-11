Condividi su

Anticipazioni Beautiful 17 novembre: il dubbio di Brooke

Tra le mura delle industrie Forrester, Beautiful si dipana come un caleidoscopio di intrighi e amore. In questa saga senza tempo, le relazioni si scontrano, si fondono e si rompono, mentre i personaggi lottano con il destino e le scelte che li definiscono. La serie ci trasporta in un universo glamour dove il potere si gioca tanto tra le sartorie quanto nei cuori. Ecco cosa accadrà nella puntata del 17 novembre 2023.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 17 novembre 2023, alle ore 16.00, Hope confesserà a sua madre la sua più grande paura. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la piccola Logan rivelerà a Brooke di temere che Douglas, con questi grandi cambiamenti, possa soffrire più del dovuto. La ragazza avrà il timore che il piccolo non si riesca ad abituare al cambiamento e che strapparlo dalla sua casa e portarlo a vivere in un altro posto, possa renderlo nervoso. Brooke confiderà di avere un’altra preoccupazione, ovvero che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Taylor, che vuole portarle via Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Hope ha paura che Douglas possa soffrire Hope è in crisi. La ragazza non sa come comportarsi con Thomas e la sua decisione di riprendere la custodia di Douglas. In cuor suo è convinta che la decisione del suo ex possa creare troppo sconvolgimento nella vita del bambino, ormai abituato a vivere con lei, Beth e Liam e che strapparlo dalla famiglia con cui ha sempre vissuto, possa farlo soffrire. La giovane, dopo aver di nuovo parlato con il Forrester e in assenza del figlio, confiderà alla madre tutte queste preoccupazioni. Brooke, convinta che la figlia non debba cedere di un passo, le consiglierà di stare attenta e le dirà di essere convinta che entrambe siano finite al centro di un piano malefico.

Beautiful Anticipazioni: Brooke convinta che Taylor stia macchinando contro di lei Brooke aggiungerà un’ulteriore preoccupazione al discorso già critico di Hope. La bionda confiderà alla figlia di essere certa che dietro alla decisione di Thomas di riprendersi Douglas, ci siano lo zampino di Taylor. Secondo lei la Hayes, dopo il bacio a Montecarlo con Ridge, vuole un ulteriore cavillo a cui appoggiarsi, per riunire la sua famiglia e per riavere Ridge. Hope cercherà di non dare troppo retta alle paure della madre e di concentrarsi su Douglas e non sulle solite beghe famigliari tra le due antiche rivali.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon e Sheila alle prese con la guardia dello Sharpe Deacon sta vivendo un momento piuttosto critico. Sheila si è nascosta a casa sua e non intende andarsene e Jacob, il suo sorvegliante, ha bussato alla sua porta, per controllarlo. Il barista ha dovuto accoglierlo in casa ma la Carter non è stata accorta e ha fatto rumore. Sarà così costretta a mostrarsi al nuovo arrivato, con trucco e parrucco, e fingere di essere una donna che Deacon ha incontrato da poco e con cui ha cominciato una relazione. I due riusciranno a convincere la guardia e a non destare sospetti?

Dove vedere Beautiful in diretta TV o in streaming gratis

Se non vuoi perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende di Beautiful, puoi sintonizzarti su Canale5 alle ore 13.45 per le puntate in onda dal lunedì al sabato. In alternativa, puoi seguire le avventure dei personaggi della soap opera utilizzando Mediaset Infinity, una piattaforma di streaming legale che offre la possibilità di vedere le puntate in diretta o in modalità on-demand.

Preparati per un episodio carico di emozioni, suspense e rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle vite dei personaggi di Beautiful.

