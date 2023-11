Turismo invernale: Roma si prepara a un nuovo record di visitatori

Condividi su

Roma si appresta a registrare un boom di turisti anche per quello che riguarda l’ultima parte dell’anno. Così come nel periodo estivo, è prevista un’affluenza di visitatori tanto nazionali che internazionali, che approfitteranno delle vacanze natalizie per scoprire le numerose bellezze della Capitale.

Del resto, Roma è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove ogni angolo, strada o monumento ha una storia da raccontare. Il cuore della città è un intreccio di vicoli acciottolati, piazze vivaci e magnifici monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Dal Colosseo, simbolo della grandezza dell’Impero Romano, al Pantheon, capolavoro dell’architettura antica, passando per la maestosa Fontana di Trevi, Roma è un susseguirsi di meraviglie architettoniche.

Per visitarle al meglio, appena giunti in città o dopo il check out in attesa di tornare a casa, si consiglia di lasciare le valigie in un deposito, così da non dover portare con sé oggetti ingombranti e pesanti.

A tal riguardo, per trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità è possibile guardare ai migliori depositi bagagli a Roma Termini sul sito di Bounce, piattaforma specializzata che collabora con partner verificati per assicurare un servizio affidabile e completo.





Roma: i turisti premiano anche le piazze

Roma è una città intrisa di storia, cultura e bellezza, e le sue piazze sono alcune delle testimonianze più eloquenti della sua grandezza passata e presente. Tra le più affascinanti, Piazza Navona occupa un posto speciale nel cuore dei romani e dei turisti. Originariamente costruita come stadio per le gare di atletica nell’86 d.C. sotto l’imperatore Domiziano, oggi la piazza è un vivace centro di attività, circondato da ristoranti, gelaterie e negozi di souvenir. Al centro spicca la Fontana dei Quattro Fiumi, capolavoro del Bernini.

Non lontano da Piazza Navona, si trova Piazza di Spagna, celebre per la sua scalinata di 135 gradini che porta alla Chiesa di Trinità dei Monti. La piazza è sempre affollata di turisti che si siedono sui gradini per ammirare la Fontana della Barcaccia, un’altra meraviglia barocca realizzata da Pietro Bernini e suo figlio Gian Lorenzo.

Piazza San Pietro, cuore della cristianità, è un capolavoro di architettura e arte. Progettata da Gian Lorenzo Bernini, la piazza è circondata da un colonnato dorico che crea un effetto di accoglienza verso la Basilica di San Pietro. Al centro della piazza si erge l’obelisco vaticano, circondato da una doppia fila di fontane che aggiungono un tocco di eleganza e maestosità. La vista della Basilica di San Pietro, con la sua imponente facciata e la cupola disegnata da Michelangelo, è un’esperienza che lascia senza fiato e che racchiude tutta la magnificenza di Roma.

Un’altra piazza che merita una visita è Piazza del Popolo è un’ampia piazza ellittica che ha una lunga e interessante storia. Anticamente era l’ingresso principale alla città per chi arrivava dal nord. Oggi la piazza è circondata da chiese, fontane e monumenti, e al centro si erge l’obelisco Flaminio, uno dei tredici obelischi antichi di Roma.

Queste piazze, con la loro bellezza e la loro storia, sono solo alcune delle meraviglie che Roma ha da offrire, rendendo la città eterna una meta indimenticabile per viaggiatori di tutto il mondo.





I quartieri di Roma più visitati dai turisti

Roma è una città che si estende su una vasta area e che è divisa in numerosi quartieri, ognuno con una propria identità e caratteristiche uniche. Alcuni di questi quartieri sono particolarmente apprezzati per la loro bellezza, la loro storia e la loro atmosfera vivace.

Il quartiere Trastevere è uno dei più caratteristici e amati di Roma. Situato sulla riva ovest del Tevere, conserva ancora l’atmosfera di un borgo antico, con le sue strade strette e lastricate, i suoi edifici colorati e i suoi numerosi ristoranti e caffè all’aperto. Trastevere è famoso per la sua vita notturna e per essere un luogo di incontro per giovani, artisti e turisti. La Piazza di Santa Maria in Trastevere, con la sua basilica medievale, è il cuore pulsante del quartiere e un punto di ritrovo popolare.

Il quartiere Monti, situato tra il Colosseo e la stazione Termini, è un altro quartiere molto apprezzato. Negli ultimi anni, Monti è diventato un quartiere alla moda, con boutique di design, gallerie d’arte e ristoranti alla moda. Le sue strade sono un incantevole dedalo di vicoli e piazze, e l’atmosfera è bohémien e rilassata.

Il quartiere Testaccio, situato a sud del centro storico, ha mantenuto un forte senso di identità locale. Testaccio è famoso per il suo mercato alimentare, i suoi ristoranti tradizionali romani e la sua vita notturna. Il quartiere ha anche una ricca storia industriale, e molti dei suoi edifici sono stati convertiti in spazi culturali e creativi.

San Lorenzo è invece un quartiere vivace e studentesco, situato vicino all’Università La Sapienza. Conosciuto per la sua atmosfera giovanile e per la sua vita notturna, offre una varietà di bar, ristoranti e locali notturni. Il quartiere è anche ricco di storia, essendo stato una delle aree più colpite dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, e ospita numerose iniziative culturali e sociali.

Ognuno di questi quartieri offre una prospettiva unica su Roma e rappresenta una parte integrante del tessuto culturale e sociale della città. Esplorarli significa immergersi nelle diverse atmosfere che caratterizzano la Città Eterna, scoprendo angoli nascosti e tesori meno conosciuti.