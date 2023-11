Condividi su

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20/11: Tancredi rischia!

Nella prossima avvincente puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 20 novembre 2023 alle ore 16.00 su Rai1, le trame si infittiscono, portando a svolte inaspettate e tensioni palpabili.

Vittorio mette Tancredi all’angolo: ultimatum imminente. Il destino di Tancredi Di Sant’Erasmo si complica ulteriormente quando Vittorio Conti, armato del dossier di Diletta e deciso a vendicarsi, gli impone un ultimatum. Il Conti, dopo essersi assicurato della validità delle informazioni, costringerà Tancredi a fare i conti con le sue azioni passate. La certezza del Di Sant’Erasmo di rimediare con Matilde potrebbe dissolversi di fronte a questa minaccia imminente.

Marcello escluso dagli affari. Marcello Barbieri, nonostante il suo ruolo di amministratore della parte della contessa Adelaide, si trova sempre più emarginato dagli affari del Paradiso. La sua delusione raggiunge l’apice, spingendolo a cercare aiuto da Matteo. Il giovane Barbieri sarà in grado di sostenere il fratellastro in questa difficile situazione?

Maria: sfida alla concorrenza

Mentre Vito lavora instancabilmente sui suoi nuovi progetti per rimanere a Milano, Maria Puglisi emerge come la protagonista indiscussa. La talentuosa stilista riesce a creare un abito straordinario dedicato alla collezione natalizia del Paradiso. La sua creazione sbaraglia la concorrenza e mette in risalto il suo talento unico. La Galleria Milano Moda non potrà fare a meno di notare la sua brillantezza.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

