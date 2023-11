Il paradiso delle signore anticipazioni 20-24/11: Tancredi ricoverato!

Condividi su

Il paradiso delle signore anticipazioni settimana 20-24/11: Tancredi ricoverato!

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati gli spettatori con drammatici sviluppi e colpi di scena. Ecco cosa ci riserva la soap opera per la settimana dal 20 al 24 novembre 2023.

Il paradiso delle signore anticipazioni settimana 20-24 novembre 2023

Puntata di Lunedì 20 novembre 2023: Marcello cerca aiuto e Vittorio dà un ultimatum.Marcello Barbieri, pur avendo la responsabilità di amministrare la parte della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, si sente escluso dagli affari del Paradiso. Chiede aiuto a Matteo, coinvolto come nuovo contabile. Nel frattempo, Vito avvia i suoi progetti per la nuova fabbrica, e Maria Puglisi crea un abito eccezionale per la collezione natalizia. Tancredi, ignaro del dossier compromettente posseduto da Vittorio, è sicuro di poter rimediare con Matilde, ma si trova di fronte a un amaro ultimatum.

Puntata di Martedì 21 novembre 2023: Sorprese e Conflitti in Amore e Affari. Maria decide di impegnarsi nella relazione con Vito e organizza una sorpresa per lui. Tuttavia, Vito ha gli stessi progetti e si rivolge a Matteo, senza conoscere i sentimenti di quest’ultimo per Maria. Tancredi, messo alle strette da Vittorio, ammette di essere la causa del disastro al mobilificio Frigerio. Nel frattempo, buone notizie per Marcello, che ottiene un segno di fiducia da parte di Vittorio.

Puntata di Mercoledì 22 novembre 2023: Nuovi Sviluppi e Confronti Inaspettati. Delia cerca l’aiuto di Roberto per convincere Agata a seguire la sua passione per il disegno. Si notano i primi segni di apertura tra Vittorio e Marcello durante la creazione della campagna pubblicitaria. Tancredi, messo alle strette dal dossier di Diletta, affronta Vittorio in uno scontro durissimo. Tuttavia, un terribile colpo di scena si conclude con un incidente d’auto che coinvolge Tancredi.

Puntata di Giovedì 23 novembre 2023. Tancredi viene ricoverato d’urgenza dopo l’incidente, gettando Vittorio nello shock. Nel frattempo, si sviluppa una conversazione importante tra Landi e Agata, mentre Matteo comprende i loschi piani di Umberto. Maria confessa a Portelli di aiutare Vito, ma dichiara di ritirarsi se ciò metterà in pericolo la loro amicizia, specialmente dopo un bacio tra loro.

Puntata di venerdì 24 novembre 2023. Tancredi si riprende, Marcello e Matteo si alleano per sconfiggere Umberto, e Matteo confessa i motivi dei suoi debiti a Marcello. Nel frattempo, Agata è delusa dal rifiuto di suo padre riguardo al corso di disegno. Dopo gli avvenimenti, Vittorio è pronto a lasciare che Tancredi e Matilde risolvano i loro problemi, ma un gesto inaspettato del rivale mette tutto in discussione. La settimana si conclude con una serie di svolte e decisioni che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it