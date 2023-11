Condividi su

Un posto al sole anticipazioni 20 novembre: Lara in trappola?

Lunedì 20 novembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, si prospetta un’appassionante puntata di Un Posto al Sole, ricca di colpi di scena e tensioni.

Anticipazioni Un posto al sole: Il piano di Marina e Roberto si avvera?

Marina e Roberto Ferri attendono con trepidazione i risultati del loro piano per liberarsi di Lara. La bad girl, convinta di essere vicina alla libertà, potrebbe trovarsi presto di fronte a una sconcertante realtà. Gabriella, alleata di Marina, si prepara a sferrare un colpo decisivo contro Lara, mettendo in pericolo la sua speranza di libertà. Il destino di Lara è appeso a un filo, e la tensione è alle stelle.

Al Vulcano, il ristorante simbolo della soap, una figura misteriosa fa la sua comparsa. Una donna avvolta dal mistero catturerà l’attenzione di tutti, compreso Michele. La sua presenza getta un’ombra di curiosità e tensione, soprattutto per Silvia. Chi è questa donna e quale ruolo avrà nella trama già intricata della soap? Si riveleranno dettagli sorprendenti.

La coppia Rossella e Riccardo si trova di nuovo al centro di conflitti sul lavoro, minacciando di creare nuove crepe nella loro relazione. Mentre i futuri sposi affrontano un duro scontro, una figura misteriosa nel loro ambito professionale aggiunge un ulteriore livello di complicazione. I drammi lavorativi rischiano di influenzare il loro rapporto personale.

La situazione di Clara diventa sempre più difficile. Alberto, scoprendo la presenza di Eduardo nella vita di Clara e del figlio Federico, diventa una furia. La sua minaccia di privare Clara della custodia di Federico getta un’ombra minacciosa sulla vita della giovane madre. Clara, disperata, trova conforto in Rosa, ma la sfida legale che si prospetta potrebbe cambiare irreversibilmente la sua vita.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it