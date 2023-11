Un posto al sole anticipazioni settimana 20-24 novembre

Condividi su

La soap opera Un Posto al Sole si prepara a regalare una settimana intensa, densa di colpi di scena e intrighi. Dal 20 al 24 novembre 2023 su Rai 3, alle 20.50, gli spettatori saranno coinvolti in una serie di avvenimenti che promettono emozioni e suspense.

Lunedì 20 novembre 2023 Nella prima puntata della settimana, Rossella e Riccardo dovranno affrontare una dura lite sul lavoro, con una misteriosa donna che farà il suo ingresso al Vulcano, catturando l’attenzione di tutti. Nel frattempo, Marina e Roberto attendono ansiosi il rilascio di Lara, pronti a mettere in atto la loro trappola. Alberto, con i suoi piani contro Clara, intensifica la sua vendetta, mentre Rosa si rivelerà una preziosa amica per la Curcio nei momenti difficili.

Martedì 21 novembre 2023 Lara, ancora in carcere, si rende conto del pericolo che la circonda. Ida, dopo un momento di sconforto, trova in Diego un inaspettato sostegno. Rossella incontra la futura suocera, creando un immediato feeling tra di loro, mentre Nunzio cerca di comprendere i suoi veri sentimenti per Ross.

Mercoledì 22 novembre 2023 Nella terza puntata, Marina e Roberto dovranno affrontare imprevisti nel loro piano, ma sembrerà che la fortuna sia dalla loro parte. Nunzio riceverà una amara sorpresa da parte di Diana, e Isabella, madre di Riccardo, causerà problemi nell’organizzazione del matrimonio tra suo figlio e Rossella. Silvia sarà particolarmente colpita dalla presenza di Isabella, mentre Michele sembrerà entrare in confidenza con lei.

Giovedì 23 novembre 2023 La trama si complica ulteriormente: Viola ed Eugenio devono affrontare il difficile compito di informare Antonio della loro decisione di separarsi. Nel frattempo, Roberto e Marina attendono ansiosi di sapere se il loro piano contro Lara avrà successo, mentre Riccardo scopre che sua madre, Isabella, è tornata nella sua vita, ma sorge il dubbio su quali siano le reali intenzioni dietro questo ritorno.

Venerdì 24 novembre 2023 Nella puntata conclusiva della settimana, Filippo cerca un nuovo speaker per affiancare Michele nel suo programma radio. Mariella e Guido, a causa di un inconveniente a scuola che coinvolge Lollo, si ritrovano a discutere nuovamente. Riusciranno a mantenere la calma in questa situazione delicata?

La prossima settimana di Un Posto al Sole si preannuncia carica di sorprese, segreti e decisioni difficili che cambieranno il corso della vita dei personaggi. Non perdete le emozionanti puntate in onda su Rai 3.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

