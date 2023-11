Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22/11: una chance di cambiamento!

Condividi su



Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 novembre 2023: una chance di cambiamento!

Nella prossima travolgente puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 il 22 novembre 2023 alle ore 16.00, gli eventi prendono una piega drammatica, portando tragedia e svolte inaspettate nella vita dei protagonisti.

Tancredi Di Sant’Erasmo, messo alle corde da Vittorio Conti, reagisce con furore cercando di costringere Diletta a schierarsi contro il Conti. Le minacce del Di Sant’Erasmo, però, si scontrano con la determinazione della giornalista, innescando un violento scontro tra Tancredi e Vittorio. L’incontro tra i due avrà un esito imprevisto quando, in un momento di tensione culminante, Tancredi verrà investito da un’auto, gettando un’ombra di shock e incertezza sulla situazione.

Delia e Agata: sostenere i sogni e il talento

Nel frattempo, Delia, consapevole del talento artistico di Agata, si impegna a sostenere la sua amica nella realizzazione dei suoi sogni. Chiederà l’aiuto di Roberto per convincere Agata a iscriversi a una scuola di disegno, riconoscendo il suo innato talento artistico. Delia e Roberto lavoreranno insieme per ispirare Agata a non rinunciare alle sue passioni e a coltivare il suo straordinario talento.

Marcello e Vittorio: chance per il cambiamento?

Vittorio Conti, forse spinto da una volontà di cambiamento, affida a Marcello Barbieri la gestione della parte economica di una nuova campagna pubblicitaria. Tuttavia, Umberto, sempre in agguato e pronto a ostacolare il successo di Marcello, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo. Mentre Marcello accoglie questa nuova opportunità con entusiasmo, il futuro dell’Atelier potrebbe essere ancora turbato dalle macchinazioni di Guarnieri.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda.

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

