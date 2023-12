Condividi su

Uomini e donne anticipazioni 14 dicembre: Ida volta pagina?

Il pomeriggio italiano si tinge di emozioni contrastanti con la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, giovedì 14 dicembre 2023, su Canale 5. Maria De Filippi guiderà il pubblico attraverso le intricanti storie d’amore e gli imprevisti del Trono Classico e Over, accompagnata dagli intraprendenti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Cosa è successo ieri a Uomini e Donne

Nella precedente puntata, Roberta e Alessandro hanno reso noto il loro bacio appassionato durante un’uscita romantica. Tuttavia, la situazione si complica quando Alessandro manifesta l’intenzione di scambiare numeri con altre dame del parterre, portando Roberta a chiudere la frequentazione. Silvio e Sabrina, dopo un iniziale malinteso, confermano il loro interesse reciproco. Nel frattempo, Cristian affronta una discussione intensa con Virginia e Valentina.

Ida prova a rilanciarsi dopo la fine con Alessandro

La nuova puntata promette nuovi sviluppi nelle dinamiche amorose del programma. Ida, reduce dalla fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, esce con un nuovo corteggiatore di nome Ernesto, vivendo una serata piacevole. La serenità ritorna tra Marco Antonio ed Emanuela, mentre Brando, ristabilitosi dopo aver contratto il COVID-19, si concede un’esterna romantica con Raffaella, culminata con un bacio appassionato. Tuttavia, in studio, Beatriz si arrabbia quando scopre che Brando aveva la possibilità di organizzare una seconda esterna e non l’ha invitata.

Gli spettatori saranno travolti da nuovi colpi di scena e tensioni amorose, mentre i protagonisti cercano di navigare tra cuori infranti e nuovi inizi. L’appuntamento è fissato per le 14:45 su Canale 5, pronto a regalare emozioni autentiche e sorprese inaspettate.

Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre e dove vedere in diretta tv e streaming gratis

Se non potete resistere alla tentazione di seguire ogni istante di questa travolgente storia d’amore, sintonizzatevi su Canale 5 alle 14:45 o in streaming su Mediaset Infinity. E se vi siete persi qualcosa, Witty Tv è la vostra ancora di salvezza per recuperare tutte le puntate precedenti.

L’amore è un fuoco che arde in ogni cuore, e ‘Uomini e Donne’ è il palcoscenico in cui le fiamme si accendono. La puntata odierna, in replica su La5 e Canale 5 durante la notte, è un appuntamento da non perdere. Sintonizzatevi per essere coinvolti nell’epopea appassionante che continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it