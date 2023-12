Condividi su

La Promessa, trama episodio di oggi 27/12: la fragilità di Jana

Nel prossimo appassionante episodio de La Promessa, in onda su Canale 5 oggi 27 dicembre 2023 alle ore 14.10, lo spettatore sarà catapultato in un vortice di emozioni, intrighi e drammi che coinvolgeranno i personaggi principali della soap opera. Le anticipazioni svelano che Jana, reduce da esperienze traumatiche a casa dei Duchi, sarà in gravi condizioni e il suo stato di salute scatenerà una serie di eventi che metteranno alla prova i legami e le alleanze tra i protagonisti della storia.

La Promessa, anticipazioni dal 27 al 29 dicembre: Elisa in grave pericolo

Anticipazioni puntata di oggi La Promessa: Jana affronterà la sua malattia

Il ritorno di Jana a La Promessa non è quello che ci si aspettava. Dopo le fatiche indicibili subite a casa dei Duchi, la ragazza è fisicamente e emotivamente sfiancata. Nell’episodio del 27 dicembre, Jana sarà ancora troppo debole per tornare al lavoro, mettendo in allarme Maria, Mauro e Pia, che si prenderanno cura di lei. Tuttavia, Cruz, venuto a conoscenza della situazione grazie a Petra, ordinerà a Don Gregorio di adottare provvedimenti immediati. La ragazza dovrà affrontare non solo la sua malattia ma anche le dure disposizioni del suo datore di lavoro.

Manuel: Furia per l’Ingiusto Trattamento a Jana

Ulteriori anticipazioni de La Promessa sull’episodio di oggi puntano gli occhi sulla rabbia di Manuel. Nello specifico, la situazione critica di Jana provoca l’ira di Manuel, che rifiuta categoricamente di partire con Jimena. La cameriera è stata trattata ingiustamente, e Manuel non può tollerarlo. Nella sua furia, rimprovera apertamente la marchesina, che tenta di giustificarsi sostenendo di non esserne a conoscenza. La relazione tra Manuel e Jimena si trova così al centro di una tempesta emotiva, mentre la marchesina cerca disperatamente una soluzione che potrebbe portare a conseguenze impreviste.

La Promessa, trama puntata di oggi, Don Alonso e Catalina: Preoccupazioni Economiche

Le anticipazioni tv de La Promessa relative all’episodio di oggi svelano che la coppia nobile formata da Don Alonso e Catalina si trova di fronte a nuove sfide. La vendita del palazzo di Cadice, che sembrava essere una soluzione, si rivela più complicata del previsto. Il marchese Lorenzo offre un prestito a Don Alonso, una mossa che sorprende e sconvolge il nobile. La consorte Cruz sembra disposta ad accettare l’aiuto del De La Mata, ma la sua vera intenzione è celata dietro le quinte, alimentando un mistero che promette di svelarsi presto.

Cruz: Decisioni Cruciali nel Cammino Oscuro

Cruz, sempre più coinvolto in trame oscure, si trova di fronte a una decisione cruciale. La presenza di Elisa, che continua a infastidire tutti, diventa insostenibile. Cruz inizia a pensare che sia giunto il momento di liberarsi di lei, addirittura considerando l’opzione estrema di eliminarla. Mentre la sua mente complotta, la trama si complica ulteriormente, lasciando lo spettatore in attesa di scoprire quale sarà l’esito di questa oscura vicenda.

In un contesto di cuori infranti, decisioni difficili e intrighi sempre più intricati, La Promessa continua a tenere incollati gli spettatori. Non perdete l’appuntamento con la puntata di oggi 27 dicembre per scoprire come si evolveranno gli eventi e quale destino attende i personaggi di questa avvincente soap opera.

