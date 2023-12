Condividi su

La Promessa, anticipazioni dal 27 al 29 dicembre: Elisa in grave pericolo

Il periodo natalizio è alle porte, e con esso, La Promessa ci riserva un’esplosione di sorprese nella settimana dal 25 al 29 dicembre 2023. Tuttavia, i fan dovranno fare a meno di Jana e Manuel durante il Natale e Santo Stefano. La buona notizia è che saranno ampiamente ricompensati mercoledì, giovedì e venerdì con episodi speciali di circa due ore, dalle 14.10 alle 17 circa. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa intrigante soap opera.

La Promessa Anticipazioni fino al 29 dicembre: Breve Pausa per le Festività

Per celebrare il Natale, La Promessa farà una breve pausa il 25 e il 26 dicembre 2023, regalando ai telespettatori due film natalizi al posto delle puntate regolari. Il 25 dicembre saranno in onda “La Magia del Natale” e “Un Natale da Corgi”, seguiti il 26 dicembre da “Christmas Wedding Runaway” e “A Merry Christmas Match”.

La Promessa Anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023

Vediamo ora insieme cosa ci riservano le puntate della prossima settimana de La Promessa.

Mercoledì 27 dicembre 2023

La trama de La Promessa si fa sempre più complessa: le prime anticipazioni tv della soap relative alla prossima settimana partono con Don Gregorio che desidera una casa con Pia, ma la governante è in disaccordo e vuole rimanere a La Promessa. Nel frattempo, Cruz e Lorenzo escogitano un piano per fermare Elisa dall’appropriarsi dell’eredità del Barone. Jana, ancora debole, rifiuta le cure, mentre Maria convince Pia a concedere un giorno di riposo all’amica. Elisa continua a creare scompiglio raccontando dettagli intimi con Don Alonso. Lorenzo propone un prestito a Cruz e Catalina, mentre Petra riferisce che Jana non è tornata al lavoro.

Cruz, infuriato per i pettegolezzi di Petra, ordina a Don Gregorio di far tornare Jana al lavoro, minacciando il licenziamento. Nonostante i tentativi di spiegazione del maggiordomo sulla salute di Jana, la marchesa è irremovibile. Pia e gli altri domestici intervengono per aiutare Jana con le faccende. Nel frattempo, Lorenzo rivela a Elisa alcuni dettagli sulla cognata. Don Alonso rivela di aver accettato un prestito da De La Mata, mentre Martina chiude Simona e Candela in un ufficio per farle riappacificare. Manuel, furioso per il trattamento subito da Jana, confessa a Jimena di non voler andare a Siviglia con lei. Cruz escogita un piano per eliminare la Baronessa.

Giovedì 28 dicembre 2023

La puntata di giovedì 28 dicembre de La Promessa si apre con Jimena: la donna si scusa con Jana per il comportamento dei duchi, mentre Simona e Candela intensificano le loro liti. Il piano di Martina di farle riappacificare fallisce. Pia, alle prese con la gravidanza e il matrimonio con Gregorio, cerca di gestire la situazione senza stress. Cruz discute con Lorenzo su come liberarsi di Elisa. La discordia tra Cruz e Catalina cresce, con divergenze sul futuro della famiglia. Candela rivela la morte di suo marito, mentre Elisa annuncia di voler partire dopo aver fatto ingelosire Cruz. Jana rifiuta la relazione con Manuel, che si trova a una svolta nella sua vita.

Venerdì 29 dicembre 2023

Le Anticipazioni tv relative alla puntata del 29 dicembre de La Promessa puntano gli occhi su una terribile verità: Cruz vuole eliminare Elisa, pensando anche di avvelenarla. Jimena vuole risarcire Jana, ma la ragazza rifiuta. Manuel difende Jana da Jimena, scatenando la furia di quest’ultima. Curro sospetta sulla sua paternità e chiede a Lorenzo la verità. Romulo pensa di lasciare La Promessa, mentre Lope scopre la morte di Salvador e cerca di comunicarlo a Maria. Martina ricatta Petra, Romulo trova un accordo con Gregorio, e Curro decide di affrontare la verità sulla sua nascita. Alonso cerca di contattare Martina, mentre Romulo confessa a Pia il suo desiderio di lavorare per i duchi de Grijalva. Jana rifiuta Manuel e Jimena, stanca del comportamento del marito, fa una scenata durante la colazione.

Tutte le Anticipazioni tv su della prossima settimana su La Promessa

In questa settimana intensa de La Promessa, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di emozioni e colpi di scena. La trama si complica sempre di più, promettendo un finale di anno indimenticabile per i fan della soap opera. Continuate a seguire le vicende dei Lujan per scoprire cosa riserva il destino nei prossimi episodi.

