Pappardelle ai funghi porcini con panna (aggiornamento 4 GENNAIO)

La ricetta pappardelle ai funghi porcini con panna, facile e spiegata passo passo per tutti La ricetta per le pappardelle ai funghi porcini con panna è deliziosa, un primo piatto comodo e rapido da preparare e soprattutto perfetto per ogni occasione, per un pranzo in famiglia o una cena con ospiti. Se non avete i funghi porcini freschi potete utilizzare i funghi misti surgelati. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

Tagliatelle Funghi porcini Aglio Prezzemolo Parmigiano q.b Sale q.b Burro

Per prima cosa portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata a temperatura. Intanto prendete uno spicchio di aglio e pulitelo, poi prendete una padella e portatela sul fuoco con un filo di olio extravergine di oliva.

Aggiungete l’aglio in padella e lasciate rosolare per qualche istante – se lo gradite aggiungete anche del peperoncino – poi aggiungete anche i funghi porcini e lasciate cuocere per qualche istante.

Quindi sfumate con del vino bianco i funghi porcini e lasciate evaporare l’eccesso di vino con la fiamma alta. Quando poi l’acqua per le pappardelle ai funghi porcini con panna sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la pasta. Lasciate cuocere le tagliatelle qualche minuto in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione, poi scolate e trasferite direttamente in padella insieme ai funghi porcini.

Lasciate un mestolo di acqua di cottura, se necessario, poi amalgamate le pappardelle ai funghi porcini con panna e se lo gradite aggiungete la panna per insaporire la pasta. Poi spegnete la fiamma e servite in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.

