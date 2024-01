Visita fiscale 2024: come cambiano? I nuovi orari per la PA (aggiornamento 8 GENNAIO)

Condividi su

Visita fiscale 2024: cambiano le fasce orarie per i dipendenti PA. Visita fiscale 2024: previste delle nuove fasce orarie per i dipendenti pubblici. Diminuisce la disponibilità richiesta al lavoratore della PA in malattia, in linea con quanto stabilito da tempo per i lavoratori del settore privato. Uno sguardo veloce a come cambiano le regole.

Visita fiscale 2024: come cambiano? I nuovi orari per la PA

Visita fiscale 2024: nuove fasce orarie per quanto riguarda le visite fiscali Inps che riguardano i dipendenti della Pubblica Amministrazione. I lavoratori pubblici in malattia potranno ricevere la visita del medico fiscale tra le 10 e le 12 e poi tra le 17 e le 19 di ogni giorno, quindi, anche della domenica e dei festivi. Grosso cambiamento su questo versante considerando che prima la disponibilità richiesta ai dipendenti della PA era stabilita nelle fasce orarie 9-13 e 15-18: da ben sette ore si scende a quattro ore.

Equiparazione al settore privato

Visita fiscale 2024: manca ancora il decreto ministeriale che renderà completamente operativa la novità, tuttavia, l’Inps ha già modificato ufficialmente il proprio protocollo (comunicazione ufficiale con il messaggio 4640 del 22 dicembre). Il cambiamento delle regole arriva dopo una sentenza del Tar del Lazio risalente a fine novembre che ha decretato l’incostituzionalità delle differenze previste sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia tra settore privato e settore pubblico.

Dunque, a meno che non arrivi una nuova sentenza di senso contrario, la decisione sarà recepita dal nostro ordinamento: al momento è già stato cassato il passaggio di un decreto attuativo della cosiddetta Riforma Madia, appunto, quello che prevedeva appunto una fascia oraria di reperibilità in caso di malattia più lunga per i dipendenti pubblici.

