Mutuo under 36 2024: può arrivare fino al 90%. Quando e requisiti

Mutuo under 36 2024: confermato dalla Legge di Bilancio per il prossimo anno il Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa dedicato ai più giovani e ad altre particolari categorie (adesso anche alle famiglie numerose, per esempio). Quali sono i requisiti per accedere al piano di ammortamento agevolato?

Mutuo under 36 2024: confermato fino all’80%.

Mutuo under 36 2024: la Legge di Bilancio per il prossimo anno ha prorogato il Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa destinato ad alcune particolari categorie. Nello specifico, l’articolo 3 della Manovra stabilisce che il piano di ammortamento a condizioni agevolate potrà essere richiesto: da persone con età inferiore ai 36 anni, conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, coppie coniugate o conviventi da almeno 2 anni.

Ulteriore requisito fondamentale avere un Isee non superiore ai 40mila euro. Coloro che rientrano in una di queste categorie e rispettano il requisito legato alla condizione economica potranno richiedere un mutuo che copre fino all’80% del valore di un’immobile entro il limite massimo di 250mila euro.

Misura ampliata alle famiglie numerose

Mutuo under 36 2024: d’altra parte, con la Finanziaria per il prossimo anno viene ampliato il raggio d’azione della misura. Infatti, anche le famiglie numerose potranno richiedere l’accesso al piano agevolato, tra l’altro, ottenendo una percentuale più alta di copertura.

Scendendo nel dettaglio, possono richiedere il mutuo agevolato: i nuclei con 3 figli di età inferiore ai 21 anni (Isee fino a 40mila euro), gli spetterà l’80%, i nuclei con 4 figli under 21 (Isee max 45mila euro, 85% del valore d’acquisto), i nuclei con 5 o più figli under 21 con Isee entro i 50mila euro (l’agevolazione in questo caso raggiunge il 90%).

