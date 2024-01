Condividi su

Ultime notizie Pensione 2024: aumento trattamento minimo. Di quanto? (aggiornamento 18 Gennaio)

Pensione 2024: aumenta il trattamento minimo Inps. Di quanto e conseguenze. Pensione 2024: aumenta l’importo del trattamento minimo Inps per effetto della rivalutazione in base all’andamento dell’inflazione. Sale per lo stesso motivo anche il valore dell’assegno sociale. Una panoramica veloce sulle cifre che verranno applicate quest’anno.

Successione 2024: quante tasse si pagano? I beni esclusi

Pensione 2024: aumento trattamento minimo. Di quanto?

Pensione 2024: aumenta l’importo del trattamento minimo Inps. Quest’anno arriverà a 598,61 euro a seguito dell’applicazione dell’adeguamento al tasso di inflazione stabilito in misura pari al 5,4%. Importante sottolineare il cambiamento della cifra visto che proprio in base a tale valore si stabiliscono le percentuali di rivalutazione che pesano sulle pensioni in generale (l’adeguamento viene applicato parzialmente a quelli superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps).

Detto questo, alle pensioni minime – cioè quelle che, appunto, non superano i 598.61 euro – quest’anno verrà applicato – oltre alla rivalutazione del 5,4% – anche un ulteriore aumento pari al 2,7%. In pratica, gli assegni più bassi arriveranno fino a 614,77 euro. Da segnalare anche che a seguito della modifica all’importo del trattamento minimo cambiano, per esempio, anche i limiti superati i quali scatta il taglio delle pensioni di reversibilità: nel 2024 non vi sarà alcun taglio entro i 23.345,79 euro annui.

Cresce anche l’importo dell’assegno sociale 2024

Pensione 2024: sale sempre in virtù dell’adeguamento al tasso di inflazione anche il valore dell’assegno social. Sarà di 534,41 euro il valore nel corso dei prossimi dodici mesi. Fissata la stessa cifra come importo minimo da raggiungere per accedere alle pensioni di vecchiaia solo contributive (con 67 anni di età). Per andare in pensione anticipata solo contributiva, invece, bisognerà raggiungere quota 1.603,23 euro (3 volte l’assegno sociale). Il valore scende a 1.496,35 euro per le donne con un figlio e a 1.389,47 euro per le donne con due figli o più (rispettivamente 2,8 volte e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it