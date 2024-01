Condividi su

Anticipazioni “Dritto e Rovescio” stasera in tv: tiene banco il caso Pedretti

Giovedì 18 gennaio 2024, la prima serata su Retequattro si accende con un nuovo e avvincente appuntamento di “Dritto e Rovescio”, condotto dal carismatico Paolo Del Debbio. La puntata promette una panoramica completa su questioni di attualità, dalla cronaca al dibattito politico, offrendo uno sguardo approfondito sui temi caldi che dominano la scena italiana. In questa anticipazione, esploriamo i principali argomenti e gli ospiti che renderanno la serata un’esperienza televisiva imperdibile.

A “Dritto e Rovescio” si apre con il caso Pedretti e il ruolo dei social

Al centro della serata, il programma affronta il delicato caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta dopo una serie di critiche sui social riguardanti l’autenticità di una recensione omofoba e discriminatoria sul suo locale. “Dritto e Rovescio” si impegna a esaminare i dettagli di questa storia, offrendo un’analisi approfondita su come le dinamiche dei social possano avere impatti devastanti nella vita reale.

Sicurezza nelle città italiane: è emergenza o no?

Il dibattito si estende al tema cruciale della sicurezza nelle città italiane. Un argomento che coinvolge tutti, dai cittadini alle istituzioni, e che “Dritto e Rovescio” affronterà con la consueta attenzione e imparzialità, esplorando soluzioni e punti di vista diversi sulla questione.

Politica Nazionale e Internazionale con Vittorio Feltri

La puntata prevede anche il commento esperto di Vittorio Feltri sui principali fatti di politica nazionale e internazionale. Con la sua consueta schiettezza, Feltri offre uno sguardo acuto e spesso provocatorio sugli avvenimenti che stanno plasmando la scena politica a livello globale.

Gli Ospiti di Paolo Del Debbio

La serata vedrà la partecipazione di ospiti di spicco, pronti a confrontarsi e a offrire il loro contributo alle discussioni in corso. Tra gli ospiti annunciati figurano Susanna Ceccardi, Beatrice Lorenzin, Maurizio Lupi, Paolo Cento, Giuliano Granato, Flavio Tosi e Alessandro Rapinese. L’incontro di opinioni e idee si preannuncia coinvolgente, promettendo dibattiti appassionati e confronti serrati su temi di rilevanza nazionale.

Come Seguire “Dritto e Rovescio” in diretta tv e in streaming gratis

Per chi desidera seguire la puntata in diretta, “Dritto e Rovescio” va in onda su Retequattro stasera in tv 18 gennaio alle ore 21:15. Per gli spettatori che prediligono la visione in streaming, è possibile accedere a Mediaset Infinity e seguire il programma in tempo reale o recuperarlo in un secondo momento.

“Dritto e Rovescio” si prepara a offrire una serata intensa di approfondimenti e dibattiti su temi cruciali per la società italiana. Paolo Del Debbio guida la trasmissione con maestria, conducendo il pubblico attraverso questioni complesse e scottanti. Con un focus speciale sul caso Pedretti e l’incontro con ospiti di spicco, la puntata si preannuncia ricca di contenuti e stimoli per chi cerca un’analisi approfondita della realtà politica e sociale del nostro Paese.

