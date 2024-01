Concorsi pubblici gennaio 2024, centinaia di posti di lavoro nei Ministeri: occhio alle scadenze

A gennaio scade il termine per fare domanda di partecipazione a 3 distinti concorsi di ambito ministeriale. I numeri e come candidarsi.

Condividi su

Chi cerca un posto di lavoro presso gli uffici ministeriali, e dunque un impiego con posto fisso e contratto a tempo indeterminato, non deve dimenticare che – in ambito concorsi pubblici – vi sono attualmente più di 1.000 posti in palio presso gli Esteri, la Difesa e il Ministero dell’Agricoltura. Ma non manca molto tempo per candidarsi, sostenere le prove ed ambire all’assunzione.

Fine gennaio coincide con la scadenza dei bandi pubblicati e tuttora attivi, pertanto chi ritiene sia giunta la sua occasione utile ad emergere in una selezione di questo tipo, non deve indugiare. Vediamo insieme quanti posti sono in palio e dove trovare più informazioni sui bandi di concorso pubblico in oggetto.

Concorsi pubblici per lavorare nei Ministeri: i numeri delle selezioni 2024

Centinaia di posti in palio, per un impiego in ambito pubblico che rappresenta sempre garanzia di continuità lavorativa nel tempo:

più di 400 profili presso il Ministero dell’Agricoltura , con funzioni tecniche, contabili, informatiche, di laboratorio, veterinarie e non solo. I bandi in realtà sono due e per entrambi la scadenza è fissata il 27 gennaio prossimo

presso il , con funzioni tecniche, contabili, informatiche, di laboratorio, veterinarie e non solo. I bandi in realtà sono due e per entrambi la scadenza è fissata il 27 gennaio prossimo 381 profili presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, per svolgere il ruolo di assistenti di area contabile, informatica e non solo. Termine per fare domanda fissato il 26 gennaio prossimo

presso il per svolgere il ruolo di assistenti di area contabile, informatica e non solo. Termine per fare domanda fissato il 26 gennaio prossimo 267 profili presso il Ministero della Difesa, con competenze in ambito contabile, linguistico, giuridico e non solo. Scadenza prevista il 29 gennaio

Per le informazioni di dettaglio sui requisiti, titoli di studio e modalità di effettuazione delle prove, si rimanda al testo dettagliato dei bandi dei singoli concorsi pubblici.

Concorsi pubblici Ministeri 2024, ulteriori informazioni e candidatura su inPA

Come avere ulteriori informazioni ed inviare la propria candidatura di primario riferimento è il sito web di inPA, ovvero il portale che raccoglie la sezione con tutti i dettagli su bandi e concorsi pubblici aperti. Qui gli interessati potranno trovare ogni informazione di loro interesse, e effettuare domanda di partecipazione alla selezione ricercata. Infatti, la domanda potrà essere inviata soltanto online e con autenticazione tramite le consuete credenziali digitali (Spid, Cie e Cns) e apposito modulo da compilare. Le istruzioni su schermo aiuteranno a completare la procedura in pochi minuti.

Infine, da non dimenticare che dal 2024 l’App inPa rappresenta la versione ‘portatile’ del portale reclutamento PA, ovvero l’applicazione per dispositivi mobili che è un canale moderno, sicuro e personalizzato per entrare in contatto con le opportunità di lavoro offerte dalle Pubbliche Amministrazioni. Ovviamente potrà essere usata anche per i concorsi pubblici per i posti al Ministero dell’Agricoltura, della Difesa e degli Esteri.