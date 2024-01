La Promessa anticipazioni oggi: Martina e Curro sempre più intimi

Condividi su

La Promessa anticipazioni oggi 23 gennaio 2024: Martina e Curro sempre più intimi

Nella travolgente trama de “La Promessa“, la puntata del 23 gennaio 2024 promette di essere carica di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano una serie di avvenimenti che metteranno a dura prova i personaggi principali, tra cui il confronto tra Jimena e Martina per il controllo della tenuta e gli sviluppi romantici tra Martina e Curro. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo episodio ricco di intriganti sorprese.

Anticipazioni La Promessa puntata di oggi 23 gennaio: Jimena prende il comando della tenuta

Il protagonista Manuel decide di andare a Puebla De Tera, lasciando Jimena sola alla tenuta. Questa situazione offre a Jimena l’opportunità di prendere una piccola rivincita. Le anticipazioni svelano che la marchesa assume il controllo della proprietà, scalzando Martina dalla gestione. La situazione genera risentimento in Martina, che trova supporto in Curro. La loro vicinanza crescente fa sorgere la domanda: nascerà un amore tra loro?

La Promessa Anticipazioni puntata di oggi: Martina amareggiata

Martina, impegnata a sostenere Catalina nella gestione della tenuta, si trova costretta a fare un passo indietro quando Jimena prende il controllo della situazione. Nonostante gli sforzi di Martina per aiutare Catalina e mantenere l’ordine nella tenuta, si trova delusa e frustrata di fronte all’azione di Jimena. La rivalità tra le due donne sarà destinata a crescere, alimentando nuove tensioni all’interno de “La Promessa”.

Martina e Curro sempre più legati

Martina, afflitta dalla delusione e dal risentimento, trova conforto in Curro. Le anticipazioni rivelano che i due saranno sempre più uniti, sottolineando una profonda sintonia tra di loro. La crescente intimità suggerisce la possibilità di un nuovo amore in crescita. Tuttavia, la domanda rimane se questa unione troverà l’approvazione dei marchesi o se sarà ostacolata da ostacoli imprevisti.

La puntata de “La Promessa” del 23 gennaio 2024 si prospetta come un episodio carico di emozioni, tradimenti e nuovi legami amorosi. La lotta per il controllo della tenuta e la complicata dinamica tra i personaggi principali promettono di mantenere gli spettatori incollati allo schermo. Con Jimena che prende il comando, Martina delusa e Curro sempre più coinvolto, la trama si avvicina a un punto di svolta, lasciando il pubblico in attesa di scoprire cosa riserva il destino per i protagonisti de “La Promessa“.

