La Volta Buona 24 gennaio, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Se sei un appassionato de “La volta buona”, il 24 gennaio sarà una data da segnare in rosso sul calendario. L’appuntamento di mercoledì promette una puntata ricca di emozioni e sorprese.

Gli ospiti del giorno a “La volta buona”

Gli ospiti del giorno includono volti noti come Paola Comin, Simone Montedoro, Brenda Lodigiani e Alberto Ammann.

Il programma: due ore di intrattenimento e condivisione

La formula di “La volta buona” prevede due ore di diretta quotidiana, dalle 14 alle 16 su Rai 1, durante le quali ospiti vip si raccontano attraverso interviste approfondite e divertenti giochi in studio. L’obiettivo è condividere storie di vita, passioni e successi, mantenendo un tono leggero e divertente. Non mancheranno quiz e giochi per coinvolgere il pubblico e far conoscere meglio gli ospiti del giorno.

I Temi del programma

Tra i temi principali del programma, spiccano le eccellenze italiane, dal cibo all’artigianato, dalla moda all’imprenditoria. “La volta buona” cerca di mostrare tutto ciò che rende l’Italia unica al mondo. La partecipazione del pubblico non è solo limitata agli spettatori in studio ma si estende anche a chi segue il programma da casa, con la possibilità di partecipare a giochi telefonici dedicati alla musica e alle fiction Rai.

La storia del talk show condotto da Caterina Balivo

Il programma è il successore di “Vieni da me” e va in onda dal settembre 2023. Condotta da Caterina Balivo, la trasmissione spazia tra talk show, rotocalco e game show. La fascia oraria, dalle 14:05 alle 16:05, è particolarmente seguita, e Balivo tiene compagnia al pubblico dallo Studio 3 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà.

Come seguire “La Volta Buona” in diretta tv e in streaming gratis

Se non vuoi perdere neanche un episodio di “La volta buona”, puoi sintonizzarti su Rai 1 alle 14:05, dal lunedì al venerdì. In alternativa, le puntate sono disponibili on-demand sul sito di RaiPlay. Per i fan più accaniti, è possibile seguire il programma anche su Instagram e Twitter, dove vengono condivise anticipazioni e contenuti esclusivi.

