Alberto Ammann: biogafia e carriera di “Pacho Herrera” e ospite da Caterina Balivo a “La Volta Buona”

José Alberto Ammann Rey, nato nel 1978 in Argentina, è un attore argentino-spagnolo che ha conquistato il mondo dello spettacolo con il suo talento eclettico e la sua capacità di immergersi in ruoli complessi. Ospite a “La Volta Buona” di Caterina Balivo il 24 gennaio 2024, la sua carriera abbraccia cinema, televisione e teatro, con un debutto cinematografico che lo ha portato a vincere il Goya Award come Miglior Nuovo Attore per il suo ruolo in “Cella 211” (2009). Oltre ai suoi successi cinematografici, è noto al grande pubblico italiano per la sua interpretazione di Pacho Herrera nella serie televisiva di successo “Narcos”.

Nel 1978, ad appena un mese di vita, Ammann si trasferisce con i genitori in Spagna per sfuggire all’ultima dittatura militare argentina. Dopo qualche anno, rientra in Argentina, ma torna successivamente in Spagna per completare i suoi studi. Qui, il giovane Alberto coltiva la sua passione per la recitazione, studiando presso la scuola di Juan Carlos Corazza e il Teatro Seminario Jolie Libois a Cordoba.

Un debutto vincente…

Il debutto di Ammann sul grande schermo avviene nel 2009 con il thriller “Cella 211”. La sua interpretazione di Juan Oliver, una guardia carceraria confusa con un detenuto durante una rivolta carceraria, gli vale il prestigioso Goya Award come Miglior Nuovo Attore. Questo successo segna l’inizio di una carriera cinematografica impressionante.

… E un attore versatile

Ammann dimostra la sua versatilità nel 2010 interpretando il ruolo principale in “Lope: Il Fuorilegge”, dando vita al poeta e commediografo Lope de Vega nelle sue giovanili avventure. Il suo talento continua a brillare in film come “Eva” (2011), “Invasor” (2012), “Tesi su un omicidio” (2013), “Betibú” (2014), “L’anno della furia” (2020) e molte altre opere cinematografiche.

Narcos: Il successo internazionale

La consacrazione internazionale arriva nel 2015 quando Ammann si unisce al cast della serie televisiva di Netflix “Narcos”. Nel ruolo di Pacho Herrera, un membro del cartello di Cali, il suo talento e la sua capacità di catturare la complessità del personaggio lo rendono un elemento fondamentale della serie. La sua interpretazione in “Narcos” riceve l’approvazione unanime da critici e spettatori.

Oltre al successo di “Narcos”, Ammann continua a collezionare successi. Nel 2022, lo vediamo nei film “Presencias” e “La Llegada”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo impegno artistico. La sua carriera internazionale è segnata anche dalla partecipazione alla serie televisiva “Mars” (2016) di National Geographic e a “Apaches” (2017) su Netflix.

Vita privata, doppia nazionalità ed evoluzione artistica di Alberto Ammann

Ammann è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata. Le informazioni sulla sua famiglia e la presenza di moglie o figli sono mantenute private, sottolineando la sua attenzione a separare la sfera personale da quella professionale. Con doppia cittadinanza, argentina e spagnola, Ammann porta avanti il suo impegno artistico, ispirato dalla sua ricca eredità culturale.

Alberto Ammann, con il suo passato intriso di storie e il suo futuro luminoso, si erge come un attore che ha saputo conquistare il pubblico internazionale con il suo talento e la sua dedizione. La sua versatilità e la capacità di immergersi profondamente nei personaggi promettono ancora molte interpretazioni straordinarie e una carriera in continua evoluzione.

