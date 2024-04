Condividi su

Elezioni Basilicata 2024: date, candidati, sondaggi. Come si vota

Elezioni Basilicata 2024: quasi 450mila cittadini chiamati a rinnovare il consiglio regionale e a eleggere il nuovo governatore. Quando e come si vota. Come funziona la legge elettorale. Chi sono i candidati e cosa dicono gli ultimi sondaggi disponibili. Uno sguardo su quello che c’è da sapere sull’importante appuntamento elettorale.

Elezioni Amministrative 2024: quando si vota e dove. Guida veloce

Elezioni Basilicata 2024: domenica 21 aprile e lunedì 22 aprile quasi 450 mila cittadini chiamati a rinnovare il consiglio regionale e a eleggere il Governatore. Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23 domenica 21, dalle ore 7 alle ore 15 lunedì 22. Non è previsto alcun ballottaggio: vince il candidato che prende anche un solo voto in più degli altri. Il Consiglio regionale della Basilicata sarà composto da 20 seggi: 7 assegnati dalla circoscrizione di Matera e 13 da quella di Potenza. Il sistema elettorale si basa su una legge di stampo proporzionale con soglia di sbarramento (3% per liste non in coalizione, 4% per liste in coalizione che a loro volta devono superare l’8%). Oltre il 30% dei consensi si ottiene un premio di maggioranza che partendo da un minimo di 11 consiglieri permette di ottenerne fino a un massimo di 14.

Sulla scheda elettorale si potrà segnare un voto a favore del candidato Presidente della Regione e un voto a favore di una lista. Si potranno indicare fino a due preferenze: l’importante è che siano indicati candidati di genere diverso (in caso contrario sarà annullata la seconda preferenza). Bene segnalare a questo punto che non è permesso il voto disgiunto, ovvero non si può votare per un Presidente e poi per uno o due candidati di una lista che non lo sostiene. Dunque, si può votare: solo per una lista (si voterà di conseguenza anche il candidato Presidente da essa sostenuto), solo per un candidato Presidente (si vota esclusivamente quest’ultimo), quindi, per un Presidente e soltanto una delle liste che lo sostengono (se si vota più di una lista, viene considerato valido solo il voto per il Presidente).

Candidati e cosa dicono i sondaggi

Elezioni Basilicata 2024: chi sono i candidati in corsa e cosa dicono i sondaggi? In pole dovrebbe esserci il Governatore di centrodestra uscente – che potrà contare stavolta anche sull’appoggio di Sud chiama Nord ma anche di Azione e Italia Viva – Vito Bardi (secondo le rilevazioni demoscopiche più recenti potrebbe raggiungere il 51%). Dietro, a distanza di 5-6 punti di percentuale, il candidato di centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi Sinistra, + Europa, Psi, Basilicata Possibile) e Movimento 5 Stelle Piero Marrese, attuale presidente della provincia di Matera. Non giocherà il ruolo di terzo incomodo Eustachio Follia: il candidato di Volt non dovrebbe andare, nella migliore delle ipotesi, oltre il 3%.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it