Elezioni Regionali 2025: dove si vota e quando? L’elenco

Elezioni Regionali 2025: con il voto in Umbria di fine novembre si chiude il giro di tornate per quanto riguarda il 2024. Quali regioni invece saranno chiamate alle urne l’anno prossimo? Sono in totale 6 i territori chiamati a rinnovare i propri organi ed eleggere il nuovo Governatore. Ecco quando si terranno e dove.

Elezioni Regionali 2025: dove si vota?

Elezioni Regionali 2025: con il voto in Umbria di fine novembre si chiude il giro di tornate per quanto riguarda il 2024. Quali regioni invece saranno chiamate alle urne l’anno prossimo? Alla fine si voterà in sei regioni dopo che Emilia Romagna e Liguria hanno dovuto anticipare le tempistiche di circa un anno per via delle dimissioni dei rispettivi Governatori, rispettivamente Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. Detto ciò, le sei regioni in questione al momento sono Campania, Veneto, Toscana, Puglia, Marche e Valle d’Aosta.

Quando si voterà?

Elezioni Regionali 2025: ancora tutto da decidere a proposito delle date in cui si terranno le tornate. Il Governo spinge per tenere un election day. Magari accorpando anche le amministrative previste sempre per l’anno prossimo. Tuttavia, è ancora tutta da vagliare la disponibilità delle regioni coinvolte dal voto a trovare una data comune.

L’ultima volta – nel 2020 – si è votato non in primavera ma tra il 20 e il 21 settembre a causa delle misure anti-Covid. Questo significa che in tutte le sei regioni il mandato dell’attuale giunta scadrà in autunno. Dunque, considerando le finestre temporali a disposizione delle varie regioni e un fattore non trascurabile come la sostanziale autonomia sul tema della Valle d’Aosta le elezioni regionali 2025 si terranno tra metà ottobre e fine gennaio.

