Elezioni Calabria 2025 e non solo: 7 regionali in autunno. Quando?
Elezioni Calabria 2025: dopo le dimissioni del Governatore Occhiuto, elettori chiamati alle urne in anticipo, già a inizio ottobre. La tornata si inserisce in un calendario di Regionali d’autunno già notevolmente frammentato tra anticipi e rinvii. In quali territori si voterà e quando? Una panoramica veloce.
Elezioni Calabria 2025: si terranno in congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura. La decisione è arrivata dopo le dimissioni dell’attuale Governatore di centrodestra Roberto Occhiuto. Coinvolto in un’inchiesta giudiziaria relativa a un presunto caso di corruzione, correrà comunque per la riconferma durante le giornate del 5 e del 6 ottobre.
Al voto anche Valle D’Aosta, Marche, Toscana, Campania, Veneto, Puglia
Elezioni Calabria 2025: per l’autunno di quest’anno erano già previste molte altre Regionali. Infatti, le urne si apriranno anche in Marche e Veneto (amministrate dal centrodestra) Valle D’Aosta (amministrata da autonomisti sostenuti dal centrosinistra), Toscana, Campania e Puglia (amministrate dal centrosinistra), oltre che in Calabria. Il calendario – che si sta lentamente formando – appare già adesso particolarmente frammentato. Ecco quando dovrebbero tenersi le elezioni regionali:
- La Valle d’Aosta e le Marche voteranno rispettivamente il 28 e il 29 settembre, dunque, una settimana prima della Calabria.
- La Toscana, invece, ha annunciato che le elezioni si terranno nel fine settimana del 12 e 13 ottobre. D’altra parte, tali date sono ancora da ritenersi ufficiose. Tuttavia, il presidente Eugenio Giani ha assicurato che firmerà un apposito decreto nel giro di qualche giorno.
- Restano invece ancora da definire le date in Veneto, Campania e Puglia. In ogni caso non si potrà andare oltre il 23 novembre per aprire i seggi.
