Modello 730 scadenza invio alle porte. Quando scatta? La data

Modello 730 scadenza invio ormai alle porte. Quando scatta? Sta per volgere al termine il periodo dedicato alla dichiarazione dei redditi 2024. Tuttavia, non si tratta dell’ultima occasione per i contribuenti che devono mettersi in regola con il Fisco. Uno sguardo veloce a quello che c’è da sapere sull’argomento.
Modello 730 scadenza invio alle porte. Quando scatta? È fissato al 30 settembre 2025 il termine ultimo per l’inoltro del documento, sia nella versione precompilata che ordinaria. Tale scadenza si applica a tutte le modalità di presentazione, cioè l’invio in autonomia attraverso la propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione con Spid, Cie o CNS; così come per l’inoltro tramite intermediario (CAF o commercialista).
C’è però ancora un mese di tempo per mettersi in regola
Modello 730 scadenza invio fissata al 30 settembre. E dopo? In realtà, anche dopo il termine ultimo fissato al 30 settembre, di fatto, ai contribuenti viene dato ancora un mese per mettersi in regola con il Fisco. Infatti, fino al 31 ottobre 2025 (e non più fino a novembre come accaduto sino al 2024), sarà eventualmente possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi PF – di solito riservato agli autonomi – anche per tutti quei contribuenti tenuti a usare il modello 730 (dipendenti e pensionati). Anche il Modello Redditi è disponibile in modalità pre-compilata. Quindi, anche il modello Redditi dovrebbe contenere tutti i dati normalmente presenti nel 730. Tuttavia, importante ricordare che presentando la dichiarazione dei redditi in tale modalità si dovrà aspettare di più per ricevere il rimborso Irpef (qualora spettante).
