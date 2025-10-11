Regionali Toscana 2025: come finirà? Risultati in diretta
Regionali Toscana 2025: urne aperte domenica 12 e lunedì 13 ottobre per una tornata che dovrebbe segnare la rivincita del campo largo dopo le sonore (e in più di un modo “annunciate”) sconfitte nelle Marche e in Calabria. Come finirà questo nuovo appuntamento con la serie di Regionali fissate per l’autunno?
Regionali Toscana 2025: campo largo pronto alla rivincita
Regionali Toscana 2025: urne aperte domenica 12, dalle 7 alle 23, e lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15. Corre per la riconferma il Governatore Pd Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo (Pd, M5S, AVS ma non da Azione). A sfidarlo il sindaco di Pistoia in quota Fdi Alessandro Tomasi, con alle spalle l’asse di centrodestra che forma la maggioranza di governo nazionale. Nel ruolo di outsider, anche se senza reali possibilità di inserirsi nel duello per la vittoria tra i due maggiori schieramenti, Antonella Bundu della lista Toscana Rossa (Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile).
Da segnalare sul punto però la particolarità della legge elettorale toscana che alle regionali prevede il ballottaggio (in questo caso si terrebbe il 26 ottobre) se nessuno dei candidati raggiunge il 40% dei consensi. Altra particolarità: in Toscana è possibile esprimere il voto disgiunto, dunque, votare un candidato presidente e una lista che non lo sostiene.
Cosa dicevano i sondaggi della vigilia
Regionali Toscana 2025: questa tornata dovrebbe rappresentare la rivincita del campo largo dopo le sconfitte incassate nelle Marche e in Calabria. Tuttavia, in entrambe le regioni c’erano pochi dubbi sul risultato finale (nonostante le speranze coltivate sulle Marche dal centrosinistra). Detto ciò, anche in Toscana il risultato sembra scontato. Secondo alcune rilevazioni dei mesi scorsi, Giani potrebbe migliorare di circa il 6% la propria performance rispetto alle elezioni di 5 anni fa (le stime riferiscono che potrebbe attestarsi intorno al 54%). Il Governatore è atteso, sempre secondo le rilevazioni disponibili, ad una riconferma con considerevole vantaggio su Tomasi (che potrebbe superare anche i 13 punti di percentuale).
