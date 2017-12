Corea del Nord, ultime notizie: pronto un altro missile nucleare?

Non si ferma la stretta degli Stati Uniti sul regime nordcoreano. Ieri, il Dipartimento del Tesoro americano ha varato una nuova tranche di sanzioni. A essere colpiti stavolta degli uomini vicinissimi a Kim Jong un. Il Segretario del Tesoro Steven Mnuchin ha commentato: “stiamo colpendo i responsabili del programma nucleare; fa parte del nostro tentativo di aumentare al massimo la pressione sulla Corea”. Infatti, sono finiti nel mirino degli Usa l’esperto scienziato Kim Jong sik e l’ex generale dell’aeronautica Ri Pyong chol. Insieme al presidente dell’Accademia di Scienza della Difesa Nazionale Jang Chang ha sarebbero a capo del programma nucleare nordcoreano.

L’iniziativa del Tesoro Usa si è concretizzata a pochi giorni dal durissimo pacchetto di sanzioni approvato dal Consiglio di Sicurezza Onu. In tal modo la comunità internazionale ha voluto rispondere all’ultimo test missilistico del Nord avvenuto il 28 novembre scorso. Il regime di Pyongyang ha definito la misura un vero e proprio “atto di guerra” minacciando poi di “punire” i paesi che l’hanno supportata. Inoltre, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano, la Corea non ha intenzione di rinunciare al proprio sviluppo atomico; semmai il suo obiettivo semmai rimane quello di “consolidare la deterrenza nucleare per creare un equilibrio di forza con gli Stati Uniti”.

Il portavoce del ministero sudcoreano per l’unificazione delle due Coree Baik Tae Hyun ha espresso la speranza che il provvedimento possa spingere il Nord ha “prendere la giusta decisione”, quindi, ad accettare l’apertura di un negoziato sul programma nucleare. D’altra parte, il funzionario di Seul ha fatto notare che questa è la settima volta che gli Usa varano delle sanzioni unilaterali contro Pyongyang; tra l’altro, ha fatto notare che i membri dell’entourage di Kim colpiti erano già sottoposti alle misure sanzionatorie previste dalle risoluzioni Onu.

