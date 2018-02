Calciomercato 2018 Gennaio: tutte le trattative, il riepilogo

Si è da poco conclusa la finestra invernale di calciomercato 2018. Le società si sono mosse, chi più chi meno, per portare in squadra rinforzi o per sfoltire una rosa eccessiva. Qui di seguito troverete un riepilogo indicante gli acquisti e le cessioni delle squadre della Serie A TIM.

Forse può interessarti: Diretta Milan-Lazio: highlights, gol e risultato finale (0-0)

Calciomercato 2018 Gennaio: i colpi mancati

Sono stati molti i colpi annunciati che hanno portato i tifosi a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo, salvo poi essere stati bruscamente riportati alla realtà dagli acquisti saltati all’ultimo momento. L’Inter sembrava in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Javier Pastore salvo poi tornare sui propri passi con parole non proprio entusiasmanti:”Non c’è mai stata nessuna trattiva per Pastore“. Il Napoli dispera dopo il rifiuto di Verdi, la fumata nera per Younes e il mancato acquisto di Politano. In merito a quest’ultimo, la società emiliana ha aperto i canali troppo tardi ed è venuto quindi a mancare il tempo materiale per il deposito dei documenti. Il Napoli avrebbe provato a prendere anche Farias in extremis come rinforzo, ma non c’è stata la possibilità per lo stesso motivo. I giallorossi hanno visto invece andare in porto l’affare Emerson Palmieri, accasato al Chelsea di Conte per circa 26 milioni di euro compresi bonus. D’altra parte però è sfumata la trattativa che avrebbe dovuto portare anche Dzeko in quel di Londra, proprio ai Blues, e che avrebbe garantito un po’ di liquidità nelle casse romaniste. Per il Torino invece sfuma la trattiva che avrebbe dovuto portare Donsah in quel di Torino.

Calciomercato 2018 Gennaio: chi entra e chi esce

ATALANTA

Acquisti: Rizzo (c, Bologna).

Cessioni: Vido (a, Cittadella), Kurtic (c, Spal), Emmanuello (c, Cesena), Suagher (d, Cesena), Dramè (d, Spal), Monachello (a, Ascoli), Cabezas (c, Avellino)

BENEVENTO

Acquisti: Sandro (c, Antalyaspor), Billong (d, Maribor), Diabaté (a, Osmanlispor), Guilherme (a, Legia), Djuricic (c, Sampdoria), Puggioni (p, Sampdoria).

Cessioni: Chibsah (c, Frosinone), Gravillon (d, Pescara), Ciciretti (c, Parma), Kanoute (a, Pro Vercelli), Belec (p, Sampdoria)

BOLOGNA

Acquisti: Krastev (a, Slavia Sofia), Dzemaili (c, Montreal Impact), Mutton (a, Inter), Paz (d, Newell’s O.B.), Orsolini (a, Atalanta).

Cessioni: Taider (c, Montreal Impact), Petkovic (a, Verona), Rizzo (c, Atalanta)

CAGLIARI

Acquisti: Castan (d, Roma), Lykogiannis (d, Sturm Graz), Ceter (a, Independiente di Santa Fè).

Cessioni: Melchiorri (a, Carpi), Capuano (d, Crotone)

CHIEVO

Acquisti: Zanellato (c, Milan), Giaccherini (c, Chievo).

Cessioni: Gatto (c, Alessandria), Frey (d, Venezia), Garritano (c, Carpi)

CROTONE

Acquisti: Ricci (a, Sassuolo), Capuano (c, Cagliari), Benali (c, Pescara), Zanellato (c, Milan).

Cessioni: Kotnik (a, Formentera), Cabrera (d, Getafe), Kragl (c, Foggia)

FIORENTINA

Acquisti: Kukovec (a, Maribor), B. Dabo (c, Saint-Etienne), Falcinelli (a, Sassuolo).

Cessioni: Gilberto (d, Fluminense), Hagi (c, Viitorul), Babacar (a, Sassuolo)

GENOA

Acquisti: Medeiros (a, Sporting Lisbona), Pedro Pereira (d, Benfica).

Cessioni: Palladino (a, Spezia), Centurion (a, Racing), Ricci (a, Sassuolo), Pellegri (a, Monaco)

INTER

Acquisti: Lisandro Lopez (d, Benfica), Rafinha (c, Barcellona).

Cessioni: Mutton (a, Bologna), Joao Mario (c, West Ham), Vanheusden (d, Standard Liegi), Nagatomo (d, Galatasaray)

JUVENTUS

Acquisti: -.

Cessioni: Pjaca (a, Schalke 04)

LAZIO

Acquisti: Caceres (d, H. Verona).

Cessioni: Germoni (d, Perugia), Palombi (a, Salernitana)

MILAN

Acquisti: -.

Cessioni: Zanellato (c, Crotone), Gabriel (p, Empoli), Paletta (d, svincolato)

NAPOLI

Acquisti: Machach (c, svincolato), Morais (a, Real Sport Clube).

Cessioni: Maksimovic (d, Sp. Mosca), Giaccherini (c, Chievo)

ROMA

Acquisti: Jonathan Silva (d, S. Lisbona).

Cessioni: Sadiq (a, Nac Breda), Castan (d, Cagliari), Seck (d, Novara), E. Palmieri (Chelsea), Nura (d, Perugia), Moreno (d, Real Sociedad)

SAMPDORIA

Acquisti: Stijepovic (c, Mladost Pogdorica), Belec (p, Benevento).

Cessioni: Puggioni (p, Benevento), Djuricic (c, Benevento)

SASSUOLO

Acquisti: Lemos (d, Las Palmas).

Cessioni: Cannavaro (d, ritiro), Gazzola (d, Parma), Ricci (a, Crotone)

SPAL

Acquisti: Cionek (d, Palermo), Kurtic, (c, Atalanta), Esposito (c, Inter), Dramé (d, Atalanta), E. Luiz (c, Partizan), Simic (d, Empoli).

Cessioni: Oikonomou (d, Bari), Rizzo (c, Atalanta), Della Giovanna (d, Arezzo), Mora (c, Spezia)

TORINO

Acquisti: -.

Cessioni: Gustafson (c, Perugia), Sadiq (a, Roma), Boyé (a, Celta Vigo)

UDINESE

Acquisti: Zampano (d, Pescara).

Cessioni: Matos (a, Verona), Bajic (a, Basaksehir), Ewandro (a, Estoril)

VERONA

Acquisti: Boldor (d, Montreal), Petkovic, (a, Bologna), Matos (a, Udinese), Vukovic (d, Olympiacos), Aarons (a, Newcastle).

Cessioni: Caceres (d, Lazio), B. Zuculini (c, River Plate), Gonzalez (d, Perugia), Pazzini (a, Levante)

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM