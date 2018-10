Pensioni notizie oggi: Quota 41 e Quota 100 per tutti, Salvini ‘si fanno’

Cosa diceva Salvini a marzo 2018 su Quota 100 e Quota 41

Pensioni notizie oggi: abolizione Fornero è nel patto

“Abbiamo firmato un patto, sulle pensioni c’è scritto nel programma azzeramento della Fornero, anche Berlusconi l’ha firmato”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini alla radio dopo che le dichiarazioni di Berlusconi a favore dell’Europa hanno fatto vacillare il patto. Nel dettaglio ha spiegato “chi dice che la Fornero non si tocca fa il male dell’Italia e dei ragazzi che non trovano lavoro”. Infatti “La proposta della Lega è quello di consentire il ritiro dal lavoro “con 41 anni di contributi o con quota 100 tra età e contributi”, ho concluso il segretario.

Pensioni notizie oggi: ‘abbraccio’ alla Fornero

In serata è arrivato il secondo intervento di Salvini in tv a ‘Dimartedì’ su La7. Intervenuto in collegamento video ha in un primo momento parlato di Elsa Fornero. “Aspetto di confrontarmi in studio con Elsa Fornero e abbracciarla”, inviando quindi un segnale distensivo dopo le tensioni del passato. “Salvini si sta travestendo da agnello, ma rimane un lupo” il commento pochi minuti dopo a caldo della diretta interessata.

Pensioni notizie oggi: Quota 100 e Quota 41 si fanno

A proposito delle quote Salvini ha detto “Voglio restituire ai pensionati quegli aumenti che la Legge Fornero ha cancellato ingiustamente.” Poi il segretario ha spiegato “Dopo 41 anni di contrinuti visto che è sufficiente per qualche anno di meritata pensione”. La Quota 100 e la Quota 41 permettono anche il ricambio generazionale e sono a favore dei giovani. “quei posti di lavoro verranno occupati da ventenni che diversamente al momento sono costretti a scappare all’estero” ha concluso.

