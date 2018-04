Sondaggi elettorali Bidimedia: crescita contenuta per Lega e M5S

A differenza di altri istituti demoscopici che avevano segnalato un boom di M5S e Lega dopo il voto del 4 marzo, Bidimedia dà si in crescita i due vincitori, ma con valori contenuti.

Il Carroccio cresce del 2,2% salendo al 19,6% e diventando quindi la seconda forza politica del Paese. Il Partito Democratico infatti, perde lo 0,7% rispetto alle Politiche di un mese fa e cala al 18%.

Il Movimento 5 Stelle invece rimane saldamente il primo partito con il 33,5% e un incremento dello 0,8%. Si dovesse tornare al voto con la stessa legge elettorale, i risultati non cambierebbero di molto. A meno che non si metta un premio di maggioranza al partito o alla coalizione.

Nella coalizione di centrodestra, quello che guadagna la Lega lo perdono gli alleati. Da Forza Italia (-1,1%) al 12,9% a Noi con l’Italia (-0,1%) all’1,2%.

Solo il centrosinistra fa peggio. Più Europa di Emma Bonino è stato solo un fuoco di paglia. Adesso prenderebbe l’1,7% (-0,7%). Male anche Liberi e Uguali. La formazione politica composta da Mdp, Sinistra Italiana e Possibile, cala al 3%.

Ma il dato che più dovrebbe far riflettere l’area di riferimento del Pd è un altro. Nelle cosiddette roccaforti rosse, il centrosinistra non è più la prima forza. In Toscana ed Emilia Romagna ha preso il sopravvento rispettivamente con il 33% e il 33,8%. L’unica regione in cui il centrosinistra ha la maggioranza rimane il Trentino Alto Adige.

Il Nord è tutto ad appannaggio del centrodestra mentre Centro e Sud vedono una netta predominanza dei Cinque Stelle con percentuali molto alte.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Sondaggio basato su 860 interviste, metodo CAWI, effettuate dal 21 al 25 Marzo 2018.

