Offerte di lavoro Eurospin e San Carlo: posti e requisiti ad aprile 2018

La catena Eurospin, con discount sparsi su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di personale. Di seguito alcune posizioni aperte.

Assistenti di filiale e vice assistenti di filiale. Requisiti: residenza in zone limitrofe al relativo discount; possedere patente B ed essere automuniti; capacità di pianificazione e autonomia lavorativa; eccellenti capacità di leadership e team working. Attitudine al problem solving, oltre ad ottime capacità organizzative e di analisi. Conoscenza del pacchetto Office. Si richiede disponibilità a lavorare su turni festivi. Sedi di lavoro: Gioia del Colle (Bari), Rossano Calabro (CS), Trebisacce (CS), Ravenna, San Giorgio Jonico (Taranto), Vibo Valentia.

Addetti al banco gastronomia e Salumieri – macelleria e Macellai. La selezione di addetti al banco gastronomia e salumieri – macelleria e Macellai è rivolta a candidati con esperienza nel ruolo presso supermercati o aziende alimentari della Gdo. La figura sarà responsabile del servizio alla clientela, attraverso la preparazione degli alimenti, l’allestimento dei banchi e il corretto utilizzo delle attrezzature. Lavoro su turni. Richiesto il possesso dell’attestato Haccp. Sede di lavoro banco gastronomia: Noci (Bari), San Giovanni in Fiore (Cosenza), Amantea (CS), Lecce e provincia, Sassuolo (Modena), Carpi (MO), Potenza, Ravenna, Taranto e provincia. Sede di lavoro banco Macelleria: Leno (Brescia); Brindisi e provincia, Caserta e provincia, Trebisacce (CS), Cosenza, Bozzolo (Mantova), Lavello (Potenza), Ravenna, Roma e provincia, Salerno e provincia, Taranto e provincia.

Addetti alle vendite. Eurospin cerca persone che abbiano già lavorato nel ruolo di commessi e addetti alle vendite nel settore Gdo. Le figure si occuperanno di molteplici attività: dal rapporto con i clienti, alla sistemazione delle merci sugli scaffali e alle mansioni di cassa. Sede di lavoro: Ravenna, Guastalla (Reggio Emilia), Massafra (TA).

Capi di settore di zona. Gli aspiranti capi di settore devono avere un’esperienza di almeno 3 anni nel medesimo ruolo. Inoltre, è richiesta capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, nonché eccellenti capacità di leadership e team working, attitudine alla formazione e gestione del personale. Il candidato ideale è disponibile a spostamenti quotidiani nell’ambito dell’area geografica indicata e a lavorare su turni festivi.

Eurospin ricerca anche le seguenti figure professionali:

Espansionisti nelle sedi di Milano, Varese e del Friuli Venezia Giulia. Possono candidarsi i laureati in ambito tecnico (Pianificazione territoriale e urbanistica o Ingegneria civile / edile, Architettura). E’ preferibile aver maturato esperienza in ruoli analoghi. Completano il profilo la conoscenza del territorio di riferimento e capacità relazionali.

Software developer e Analista It – San Martino Buon Albergo (VR). Si richiede conoscenza di strumenti di BI, capacità di progettazione e sviluppo di database relazionale, conoscenza pacchetto Office e dei linguaggi di programmazione per sviluppo web e sviluppo web server e client/server. Necessaria la conoscenza della lingua inglese.

Tecnico It a Romentino (NO). Offerta di lavoro rivolta a giovani diplomati o laureati in informatica. La risorsa si occuperà principalmente di dare supporto ai colleghi dell’Ufficio CED della Sede di Spesa Intelligente S.p.A.

Offerte di lavoro Eurospin: come candidarsi

Payroll specialist – San Martino Buon Albergo (VR). Richiesta esperienza nel ruolo. Costituisce titolo preferenziale essere in possesso di una Laurea come Consulente del lavoro. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.

Geometra, tecnico di cantiere – Friuli Venezia Giulia; Lombardia (Milano Sud, Lodi, Como, Varese), Emilia Romagna (Piacenza). Il candidato ideale ha un diploma di geometra, preferibilmente una laurea ad indirizzo tecnico, e un’età compresa tra i 25 e i 29 anni. Richiesta esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo all’interno di cantieri edili.

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo Eurospin “Lavora con noi”. Per candidarsi, dopo aver individuato la posizione e sede d’interesse, l’aspirante dovrà registrarsi e allegare il proprio CV nell’apposito form.

Offerte di lavoro San Carlo: come candidarsi

Non solo Eurospin. Anche il colosso delle patatine, San Carlo, ha aperto numerose posizioni in tutta Italia. Attualmente l’azienda sta cercando diplomati e laureati da assumere con contratti di lavoro o stage. Quindi per visualizzare le posizioni aperte, le sedi di lavoro e candidarsi è necessario visitare il portale web San Carlo riservato alle carriere e selezioni, “San Carlo lavora con noi”. Gli interessati potranno utilizzare la piattaforma web per prendere visione delle opportunità professionali, per inserire il proprio cv nel data base aziendale; anche in vista di prossime selezioni di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse.

