Sondaggi elettorali Index: leggera flessione per Lega e M5S

La fase di stasi che sta vivendo la politica in questi giorni sembra riflettersi anche sulle intenzioni di voto degli italiani. E’ l’output che viene fuori leggendo l’ultimo sondaggio di Index Research andato in onda ieri sera su Piazza Pulita.

Il continuo tira e molla tra i due potenziali, ma non ancora, alleati Di Maio e Salvini non fa bene alle forze politiche che guidano. La Lega infatti perdo lo 0,1% e cala al 22,9% mentre il M5S scende a quota 34,1% (-0,2%). Sono perdite bassissime certo, ma sembrerebbe che la carica propulsiva post elezioni sia già finita.

Gli avversari possono quindi respirare. Forza Italia recupera lo 0,2% e sale all’11,8% mentre il Pd dal 18,2% di una settimana fa sale al 18,3%.

Anche qui parliamo di cifre da prefisso telefonico. Sono piccoli spostamenti che non incidono più di tanto e non spostano gli equilibri. Gli azzurri guidati da Berlusconi e i dem senza guida stanno infatti aspettando le mosse dei due vincitori dimezzati del 4 marzo.

Che tardano però ad arrivare. Ieri è iniziato il secondo giro di consultazioni al Quirinale. Le posizioni non sono cambiate. I veti sono ancora in campo. Il M5S apre ad una Lega senza Berlusconi. Salvini però, mantiene per ora, il contatto con gli alleati della coalizione. Il capo di Forza Italia non vuole farsi da parte. I dem invece confermano la loro posizione: staremo all’opposizione. Il Corriere della Sera delinea tre scenari che potrebbero prendere forma dopo questo secondo giro: un preincarico a un esponente della Lega in quanto partito-guida del centrodestra (si fa il nome di a Giancarlo Giorgetti); un mandato esplorativo a una figura istituzionale (su tutti alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati); un incarico pieno a una personalità sopra le parti per un esecutivo di scopo. Altrimenti servirà ancora un altro valzer al Quirinale, probabilmente dopo le elezioni regionali di Molise e Friuli Venezia Giulia.

