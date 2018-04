Governo 2018: elezioni anticipate, Salvini torna a ‘minacciare’

Governo 2018, dopo che anche il secondo giro di consultazioni ha prodotto una fumata nera torna a parlare Matteo Salvini. Il leader della Lega è da una parte alleato di Forza Italia e dall’altra vuole tentare di convincere i 5 Stelle a superare il veto verso Berlusconi. Perciò dopo 40 giorni trascorsi dall’esito del voto torna a parlare di elezioni anticipate. Senza una soluzione allo stallo politico proprio il ritorno alle urne potrebbe rappresentare la naturale conseguenza. Chiaramente ogni prerogativa compete al Presidente della Repubblica Mattarella che dovrà nei prossimi giorni valutare il da farsi. E studiare tutte le opzioni

Governo 2018, Salvini su veti M5S e Forza Italia

Il segretario della Lega teme probabilmente l’effetto logoramento. Oppure è sicuro di poter tornare alle urne incrementando il consenso registrato alle ultime elezioni. Salvini lancia comunque chiari segnali di insofferenza sia a Berlusconi che a Di Maio. Parla in maniera diretta e dai microfoni di Radio Anch’io afferma: ‘Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza Italia. Io chiedo a tutti di essere responsabili. Se continua così, se continuano a bisticciare, si stuferanno gli italiani, mi stuferò io e tra un mese si tornerà alle urne, quindi: o la smettono o si vota’.

Governo 2018, incarico a Giorgetti? Salvini: ‘Mancano i numeri’

Dopo aver ribadito come Lega ‘siamo pronti’ al governo Salvini commenta l’ipotesi del mandato esplorativo a Giorgetti di cui si parla molto nelle ultime ore. Ecco la risposta del collega leghista: ‘Il problema non è la personalità: il problema è che mancano i numeri‘. Addirittura il segretario parla di una sorta di caccia la tesoro e con ironizzando afferma ‘Io le cacce al tesoro le faccio con i miei bimbi al mare. ‘Parlamento e Governo – conclude Salvini – sono più seri di una caccia al tesoro’.

Accise sulla benzina, Salvini ‘le cancelleremo subito’

Governo 2018, Berlusconi contro M5S

Intanto l’alleato di centrodestra Berlusconi impegnato in Molise per le elezioni regionali continua ad attaccare frontalmente il Movimento 5 Stelle. E riferendosi al leader e aspirante premier dei 5 Stelle il leader di Forza Italia afferma: ‘Nessuno mi può dire cosa devo fare‘. ‘Sono un leader politico con un programma. Abbiamo il diritto di fare il primo passo e nessuno può affermare ‘tu sì, tu no, in democrazia questa cosa – conclude Berlusconi – è inaccettabile’.

