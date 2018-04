Lana Del Rey torna in Italia dopo 5 anni e lo fa in grande stile

Lana del Rey è tornata in Italia dopo 5 anni di assenza…e non potevamo che esserne entusiasti!

L’11 aprile si è esibita al Forum di Assago e il 13 aprile al Palalottomatica, a Roma. La cantante statunitense ha deliziato gli spettatori dei due palazzetti con uno spettacolo dalle atmosfere soavi e nostalgiche. Pochi effetti speciali, nessun eccesso nel look, protagonista assoluta la voce. Sulla scenografia sdraio e palme, che ci hanno trasportati in un’ immaginaria spiaggia e ai piedi di Hollywood. Si comincia infatti con 13 beaches.

Sugli schermi del palco scorrevano le immagini tratte dai videoclip. Iconico l’omaggio a Marilyn Monroe nell’interpretare “Happy birthday Mr. President”, come preludio a National anthem. Sexy e raffinata, anche con una mise sobria e nera e il caratteristico eyeliner allungato sugli occhi. Si è presentata come una diva, salutando il gremito parterre con la mano, lanciando occhiate ammiccanti durante i balletti. Si è concessa, inoltre, a suonare la chitarra e a cantare stesa sul palco oppure sdraiata sopra un pianoforte.

Lana Del Rey: un viaggio lungo tutta la sua discografia

I pezzi eseguiti oscillavano dall’album più recente Lust for Life (2017), ai successi d’ esordio tratti da Born to Die (2012), ripercorrendo brani tratti da Ultraviolence (2014) e Honeymoon (2015). L’ultimo album, difficile da etichettare in un unico genere, vanta collaborazioni fresche, che strizzano l’occhio alle nuove tendenze musicali. Sono infatti presenti due singoli insieme al rapper americano ASAP Rocky, Summer Boomer e Groupie Love. Ha inoltre duettato insieme a The Weekend nel singolo di apertura, che dà anche il nome all’ultimo lavoro, Lust for Life.

Un bagno di folla

Intensa e appassionata, Lana ha mostrato grande affetto per il suo pubblico. Scendendo dal palco non ha esitato ad abbracciare, farsi selfie e autografi ai fortunati fans delle prime file. Nei giorni seguenti, Elizabeth Grant- nome di battesimo della cantautrice- ha condiviso sul proprio profilo Instagram attimi dei concerti e fotografie scattate a Roma e Milano, in compagnia delle due coriste e ballerine.

