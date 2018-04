Sondaggi elettorali Euromedia: Ghisleri: “Italiani vogliono governo”

Un governo Movimento 5 Stelle-Lega continua a rimanere l’opzione preferita dalla maggioranza relativa degli italiani (28,5%). A sostenerlo è Euromedia Research in un sondaggio andato in onda su Stasera Italia, talk di approfondimenti politico su Rete4.

Al netto dei dissidi, un accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al momento pare difficile. Le distanze tra i due hanno un nome e cognome: Silvio Berlusconi. Il capo dei Cinque Stelle è tornato a chiedere al leader della Lega di abbandonare il presidente di Forza Italia per dare vita ad un governo di “restaurazione”. Il segretario del Carroccio risponde picche e da Termoli, lancia un avvertimento all’attuale e al potenziale alleato futuro. “Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto”.

Opzione quest’ultima, che riscontrerebbe il favore del 18% degli italiani intervistati da Euromedia. La terza ipotesi, la più probabile ad oggi, è un governo del presidente che però piace solo al 16,5% dei rispondenti al sondaggio.

In coda le altre opzioni, tutte al momento poco attuabili a causa dei continui veti e contro veti.

Ma se si tornasse alle urne, senza cambiare la legge elettorale e con le stesse compagini che si sono affrontate il 4 marzo, chi vincerebbe? Nessuno, spiega Alessandra Ghisleri direttrice di Euromedia Research. Il centrodestra, nonostante il boom della Lega (+3,3% rispetto alle Politiche) sarebbe sempre sotto quota 40% (37,7%) così come il Movimento 5 Stelle (34,1%). Il Pd invece diventerebbe la terza forza politica del Paese (17,8%). Sintomo di un’Italia spaccata in tre. Conclude Ghisleri: “Il dato di chi vorrebbe partecipare al voto è più alto. Le tifoserie in questo caso sono molto attive. Ma quanto durerà? Alla fine gli italiani vorranno un governo”.

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 13 aprile 2018. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (1.000 interviste): 1.000 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.510 – totale contatti effettuati: 2.510. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.1% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.000 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.

